В посольстве России отреагировали на арест судна в Сингапуре

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Происходящее в Происходящее в Сингапуре с судном "Севастополь" не имеет отношения к политике, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в этой стране Сергей Новосельцев.

Российский контейнеровоз арестовали за долги, и сингапурские власти хотят добиться через суд разрешения продать его.

Долг образовался во время простоя в связи с ремонтом — местные компании отказывают судну в сотрудничестве, опасаясь вторичных санкций Вашингтона: "Севастополь", а также его владелец "Гудзон" с прошлого лета находятся в черном списке США , которые обвиняют их в поставках топлива КНДР

Контейнеровоз не может покинуть порт, на борту находятся 12 членов экипажа.

"Семнадцатого декабря будет суд. Посмотрим... На самом деле то, что происходит <...>, — это чисто коммерческий спор. <...> Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций", — подчеркнул Новосельцев.

Он охарактеризовал ситуацию как стабильную и отметил, что дипмиссия внимательно следит за развитием событий, оказывая морякам все возможное содействие.