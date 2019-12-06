РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:10+0300
https://ria.ru/20191206/1562039722.html
В посольстве России отреагировали на арест судна в Сингапуре
https://cdn22.img.ria.ru/images/152967/74/1529677481_77:0:1122:588_1036x0_80_0_0_690273cc59a98a7c7146ae9bd64c2a8c.jpg
РИА Новости

В посольстве России отреагировали на арест судна в Сингапуре

09:59 06.12.2019 (обновлено: 14:10 06.12.2019)
37273
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"Многоцелевое грузовое судно "Севастополь"
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Происходящее в Сингапуре с судном "Севастополь" не имеет отношения к политике, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в этой стране Сергей Новосельцев.
Российский контейнеровоз арестовали за долги, и сингапурские власти хотят добиться через суд разрешения продать его.
Долг образовался во время простоя в связи с ремонтом — местные компании отказывают судну в сотрудничестве, опасаясь вторичных санкций Вашингтона: "Севастополь", а также его владелец "Гудзон" с прошлого лета находятся в черном списке США, которые обвиняют их в поставках топлива КНДР.
Контейнеровоз не может покинуть порт, на борту находятся 12 членов экипажа.

"Семнадцатого декабря будет суд. Посмотрим... На самом деле то, что происходит <...>, — это чисто коммерческий спор. <...> Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций", — подчеркнул Новосельцев.

Он охарактеризовал ситуацию как стабильную и отметил, что дипмиссия внимательно следит за развитием событий, оказывая морякам все возможное содействие.
В похожем положении находится еще одно судно "Гудзона" — "Партизан". Оно не может покинуть южнокорейский порт Пхохан, так как никто не хочет продавать ему топливо.
Министерство юстиции США
02:22
США ввели новые санкции в отношении России
5322102274205
Обсудить 25
КНДРСингапурРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А кто арестовывать будет. Случайно не те у которых бабки лежат в американской валюте в американском же банке, на обучение и жизнь детей в Америке. Насмешил!
6 декабря, 11:43
Д Денис Хорошев
10011105
Лайфхак, как получить любое судно от РФ абсолютно бесплатно: 1) отказываешься ремонтировать из-за санкций. 2) забираешь корабль за долги. Это настолько гениально, что я даже прослезился...
6 декабря, 10:52
uo ou
85812010
Рекомендуем
Пранкер Алексей Столяров
Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите НАТО в Лондоне
Великобританию унижает "могучий карлик": он поставил ей ультиматум
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда. 6 декабря 2019
Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Пресечена деятельность преступной группы, совершившей посягательство на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия
По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали членов банды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
Лента новостейМолния