В посольстве России отреагировали на арест судна в Сингапуре

Российский контейнеровоз арестовали за долги, и сингапурские власти хотят добиться через суд разрешения продать его.
Контейнеровоз не может покинуть порт, на борту находятся 12 членов экипажа.
"Семнадцатого декабря будет суд. Посмотрим... На самом деле то, что происходит <...>, — это чисто коммерческий спор. <...> Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций", — подчеркнул Новосельцев.
Он охарактеризовал ситуацию как стабильную и отметил, что дипмиссия внимательно следит за развитием событий, оказывая морякам все возможное содействие.
В похожем положении находится еще одно судно "Гудзона" — "Партизан". Оно не может покинуть южнокорейский порт Пхохан, так как никто не хочет продавать ему топливо.