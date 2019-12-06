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В Афганистане десять полицейских погибли после столкновений с талибами
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РИА Новости

В Афганистане десять полицейских погибли после столкновений с талибами

09:53 06.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. По меньшей мере 10 сотрудников полиции Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в силах безопасности.
"Не менее 10 афганских полицейских, включая начальника полиции Мохаммада Захира, погибли", - заявили источники. По их данным, также в ходе боев были убиты трое боевиков.
Столкновения произошли в ночь на пятницу в районе Сахиб после того, как группа боевиков атаковала два полицейских контрольно-пропускных пункта, заявил член совета провинции Кхалуддин Хакими. Он отметил, что погибших "может быть больше 10".
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