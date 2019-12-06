В Афганистане десять полицейских погибли после столкновений с талибами

"Не менее 10 афганских полицейских, включая начальника полиции Мохаммада Захира, погибли", - заявили источники. По их данным, также в ходе боев были убиты трое боевиков.

Столкновения произошли в ночь на пятницу в районе Сахиб после того, как группа боевиков атаковала два полицейских контрольно-пропускных пункта, заявил член совета провинции Кхалуддин Хакими. Он отметил, что погибших "может быть больше 10".