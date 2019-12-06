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Союзное государство
2019-12-06T09:50+0300
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Белорусский премьер встретится с Медведевым в Сочи
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РИА Новости

Белорусский премьер встретится с Медведевым в Сочи

09:50 06.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас направится в пятницу с рабочим визитом в Сочи, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в формате "один на один", а также с подключением к переговорам членов правительств, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Совета министров.
"В пятницу в Сочи запланированы встречи премьеров в формате "один на один" и с участием правительственных делегаций. Основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты", - отметили в пресс-службе.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
06:13Союзное государство
Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил, что основные противоречия в переговорах по дальнейшей интеграции касаются цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате российского налогового маневра в нефтяной сфере.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
18 июля, 03:13
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссия
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