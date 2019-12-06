Белорусский премьер встретится с Медведевым в Сочи

"В пятницу в Сочи запланированы встречи премьеров в формате "один на один" и с участием правительственных делегаций. Основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты", - отметили в пресс-службе.

Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.