Белорусский премьер встретится с Медведевым в Сочи

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас направится в пятницу с рабочим визитом в Сочи, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в формате "один на один", а также с подключением к переговорам членов правительств, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Совета министров.
"В пятницу в Сочи запланированы встречи премьеров в формате "один на один" и с участием правительственных делегаций. Основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты", - отметили в пресс-службе.
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил, что основные противоречия в переговорах по дальнейшей интеграции касаются цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате российского налогового маневра в нефтяной сфере.
18 июля, 03:13Межгосударственные отношения России и Белоруссии