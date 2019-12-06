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В одесском колледже продолжают поисково-спасательные работы
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РИА Новости

В одесском колледже продолжают поисково-спасательные работы

09:41 06.12.2019
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления конструкций здания колледжа в Одессе, проводятся поисково-спасательные работы, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. Сообщалось о двух погибших, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
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"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 6 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в больницах остаются 26 человек, судьба 14 человек остается неизвестной.
К ликвидации последствий пожара привлечены 253 человека и 38 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа управления Госслужбы по ЧС в Одесской области.
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Пожар в одесском колледжеОдессаВ мире
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