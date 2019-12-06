В одесском колледже продолжают поисково-спасательные работы

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления конструкций здания колледжа в Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления конструкций здания колледжа в Одессе , проводятся поисково-спасательные работы, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В среду в Одесском колледже экономики начался пожар . Сообщалось о двух погибших, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 6 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в больницах остаются 26 человек, судьба 14 человек остается неизвестной.