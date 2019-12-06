РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T09:38+0300
https://ria.ru/20191206/1562039249.html
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение

09:38 06.12.2019
2437
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 дек – РИА Новости. Водитель маршрутного такси в пятницу утром не справился с управлением на дороге в Челябинске, врезался в ограждение и сбил пешехода, мужчина госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В Челябинске утром было минус 5 градусов, идет снег.
"ДТП произошло в 09.15 (07.15 мск) на пересечении улицы Российская и проспекта Победы. Водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, повредив ограждение и совершив наезд на пешехода. Пострадавший мужчина госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, в маршрутном такси находились пассажиры. Информации о том, что есть еще пострадавшие, нет, добавила она.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, пострадавший в ДТП – 42-летний мужчина, был доставлен в городскую клиническую больницу №5 с ушибом головного мозга, ушибом грудной клетки, в коме.
Москва
Вчера, 18:02
В России количество погибших в ДТП уменьшилось на 9%
020130
Обсудить 0
МВД РФЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи
В Тюменской области три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями
Здание Государственной Думы РФ
Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Сотрудник полиции
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В одесском колледже продолжают поисково-спасательные работы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве раскрыли сеть подпольных игровых клубов
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики возобновили обстрелы после пяти дней тишины, заявили в ЛНР
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Алексей Валов
В Подмосковье экс-главу района задержали по делу о взятке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
Лавров встретился с Педерсеном в Риме
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Митрополит Волоколамский Иларион
В РПЦ не исключили уточнения позиции по суррогатному материнству
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Алексей Иванов
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
Лента новостейМолния