В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение

ЧЕЛЯБИНСК, 6 дек – РИА Новости. Водитель маршрутного такси в пятницу утром не справился с управлением на дороге в Челябинске, врезался в ограждение и сбил пешехода, мужчина госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В Челябинске утром было минус 5 градусов, идет снег.
"ДТП произошло в 09.15 (07.15 мск) на пересечении улицы Российская и проспекта Победы. Водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, повредив ограждение и совершив наезд на пешехода. Пострадавший мужчина госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, в маршрутном такси находились пассажиры. Информации о том, что есть еще пострадавшие, нет, добавила она.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, пострадавший в ДТП – 42-летний мужчина, был доставлен в городскую клиническую больницу №5 с ушибом головного мозга, ушибом грудной клетки, в коме.