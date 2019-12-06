В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение

"ДТП произошло в 09.15 (07.15 мск) на пересечении улицы Российская и проспекта Победы. Водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, повредив ограждение и совершив наезд на пешехода. Пострадавший мужчина госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, в маршрутном такси находились пассажиры. Информации о том, что есть еще пострадавшие, нет, добавила она.