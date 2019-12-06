В Тюменской области три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Тюменской области, сообщает в пятницу региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, авария с участием автомобилей Hyundai и Lada Priora произошла около 6.00 мск на 305-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выполнял маневр обгона. В результате происшествия, предварительно, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас движение по трассе в месте аварии не ограничено, на месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.