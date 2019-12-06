РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T09:31+0300
https://ria.ru/20191206/1562039127.html
В Тюменской области три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1036x0_80_0_0_5bc6c74ab908e84291dafae2fa021b2c.jpg
РИА Новости

В Тюменской области три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

09:31 06.12.2019
539
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Тюменской области, сообщает в пятницу региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, авария с участием автомобилей Hyundai и Lada Priora произошла около 6.00 мск на 305-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выполнял маневр обгона. В результате происшествия, предварительно, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас движение по трассе в месте аварии не ограничено, на месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
010700
Обсудить 0
ГосавтоинспекцияТюменская областьПроисшествия
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В одесском колледже продолжают поисково-спасательные работы
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Флаг Республики Корея
Южная Корея намерена выделить КНДР пять миллионов долларов гумпомощи
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе
Митрополит Волоколамский Иларион
В РПЦ не исключили уточнения позиции по суррогатному материнству
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
Лента новостейМолния