Врач предупредил об опасности бороды и усов зимой

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мужчинам, предпочитающим носить бороду или усы, нужно тщательно ухаживать за ними в сезон гриппа и ОРВИ или сбривать, заявил Агентству городских новостей "Москва" главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По его словам, растительность на лице сейчас в моде, а некоторые люди утверждают, что борода и усы согревают в мороз.
Однако, отметил специалист, от них больше вреда, чем пользы.
Тяжельников пояснил, что волос человека подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии, а влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.
"Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа и люди вокруг чихают и кашляют", — сказал специалист.
Кроме того, из-за волосяного покрова на лице уже заболевший человек может заразиться повторно, так как остатки мокроты оседают в волосах вокруг рта.
"Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", — предупредил эксперт.
Он также посоветовал тем, кто хочет оставить растительность на лице, внимательно следить за гигиеной волос.