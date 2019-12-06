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Врач предупредил об опасности бороды и усов зимой
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РИА Новости

Врач предупредил об опасности бороды и усов зимой

09:25 06.12.2019 (обновлено: 11:48 06.12.2019)
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© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comБорода
Борода
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мужчинам, предпочитающим носить бороду или усы, нужно тщательно ухаживать за ними в сезон гриппа и ОРВИ или сбривать, заявил Агентству городских новостей "Москва" главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По его словам, растительность на лице сейчас в моде, а некоторые люди утверждают, что борода и усы согревают в мороз.
Однако, отметил специалист, от них больше вреда, чем пользы.
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Тяжельников пояснил, что волос человека подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии, а влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.
"Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа и люди вокруг чихают и кашляют", — сказал специалист.
Кроме того, из-за волосяного покрова на лице уже заболевший человек может заразиться повторно, так как остатки мокроты оседают в волосах вокруг рта.

"Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", — предупредил эксперт.

Он также посоветовал тем, кто хочет оставить растительность на лице, внимательно следить за гигиеной волос.
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Андрей ТяжельниковЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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