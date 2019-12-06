Врач предупредил об опасности бороды и усов зимой

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мужчинам, предпочитающим носить бороду или усы, нужно тщательно ухаживать за ними в сезон гриппа и ОРВИ или сбривать, заявил Агентству городских новостей " Мужчинам, предпочитающим носить бороду или усы, нужно тщательно ухаживать за ними в сезон гриппа и ОРВИ или сбривать, заявил Агентству городских новостей " Москва " главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников

По его словам, растительность на лице сейчас в моде, а некоторые люди утверждают, что борода и усы согревают в мороз.

Однако, отметил специалист, от них больше вреда, чем пользы.

Тяжельников пояснил, что волос человека подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии, а влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.

"Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа и люди вокруг чихают и кашляют", — сказал специалист.

Кроме того, из-за волосяного покрова на лице уже заболевший человек может заразиться повторно, так как остатки мокроты оседают в волосах вокруг рта.

"Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", — предупредил эксперт.