В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полицейские Тушинского района Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, в среду из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение, что к ним привезли двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу.

В четверг полицейские выехали на квартиру, где жил ребенок с 29-летней матерью.

"Сотрудниками ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) в квартире задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря с 16:00 до 17:00 умышленно и неоднократно избивала свою дочь", — уточняется в сообщении.