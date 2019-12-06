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В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
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РИА Новости

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

09:23 06.12.2019 (обновлено: 15:18 06.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в среду из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение, что к ним привезли двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу.
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"Сотрудниками ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) в квартире задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря с 16:00 до 17:00 умышленно и неоднократно избивала свою дочь", — уточняется в сообщении.
В настоящее время подозреваемая передана сотрудникам органов следствия.
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