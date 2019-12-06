Силовики возобновили обстрелы после пяти дней тишины, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 дек- РИА Новости. Украинские силовики после пяти дней тишины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские силовики с 30 ноября не открывали огонь по территории республики.
"За 5 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП и гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Красный Лиман.