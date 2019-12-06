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Силовики возобновили обстрелы после пяти дней тишины, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики возобновили обстрелы после пяти дней тишины, заявили в ЛНР

09:10 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 дек- РИА Новости. Украинские силовики после пяти дней тишины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские силовики с 30 ноября не открывали огонь по территории республики.
"За 5 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП и гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Красный Лиман.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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