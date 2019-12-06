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В Иркутской области восстановили движение после обрушения моста
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РИА Новости

В Иркутской области восстановили движение после обрушения моста

09:07 06.12.2019
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© Фото : МВД по Иркутской областиНа 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
На 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
© Фото : МВД по Иркутской области
ИРКУТСК, 6 дек – РИА Новости. Движение на участке дороги Усть-Кут – Киренск в Иркутской области, где большегруз обрушил мост, восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Вечером 3 декабря на 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск водитель автомашины Scania не выполнил требования "Движение грузовых транспортных средств запрещено" и поехал через мост. В результате мост через реку Макаровка рухнул.
"Восстановлено движение на месте обрушившегося накануне моста. Специалистами оборудован временный объезд для всех видов транспорта", - говорится в сообщение.
Отмечается, что экипажи ГИБДД ведут дежурство на максимально близком от объезда расстоянии и, при необходимости, готовы оказать помощь водителям.
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