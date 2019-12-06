Названы самые популярные актеры года

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Портал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел.
Вторую строчку рейтинга портала заняла Эрин Мориарти. Она снялась в роли супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны".
За ней следует Эмилия Кларк — Дейнерис Таргариен из "Игры престолов".
В список сыгравшая принцессу Жасмин Наоми Скотт, Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела", Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".
Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге заняли Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби.
Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.
"Джокер" стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.
Рейтинг составили на основе поисковых запросов на портале за последний год.
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