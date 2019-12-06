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Южная Корея намерена выделить КНДР пять миллионов долларов гумпомощи
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РИА Новости

Южная Корея намерена выделить КНДР пять миллионов долларов гумпомощи

09:01 06.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Южная Корея заявила о намерении выделить КНДР гуманитарную помощь в размере 5 миллионов долларов через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для повышения доступности медицинских услуг для северокорейских женщин и детей.
"Правительство Южной Кореи приняло решение о выделении помощи, основываясь на убеждении, что этот проект сможет помочь снизить уровень смертности среди младенцев и их матерей", - говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе южнокорейского министерства по делам объединения.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
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Последний раз Южная Корея выделяла средства КНДР по линии ВОЗ в 2014 году. Ранее в июне этого года Сеул предоставил Пхеньяну гуманитарную помощь на 8 миллионов долларов через органы ООН. Помощь должна быть направлена для поддержки программ решения проблем питания детей и беременных женщин в Северной Корее, где миллионы жителей испытывают нехватку продовольствия из-за стихийных бедствий и международных санкций.
Кроме этого, о намерении оказать продовольственную помощь на 1 миллион долларов отдельно заявляла и администрация Сеула.
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ВОЗЮжная КореяКНДРВ мире
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