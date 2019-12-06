Южная Корея намерена выделить КНДР пять миллионов долларов гумпомощи

"Правительство Южной Кореи приняло решение о выделении помощи, основываясь на убеждении, что этот проект сможет помочь снизить уровень смертности среди младенцев и их матерей", - говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе южнокорейского министерства по делам объединения.

Последний раз Южная Корея выделяла средства КНДР по линии ВОЗ в 2014 году. Ранее в июне этого года Сеул предоставил Пхеньяну гуманитарную помощь на 8 миллионов долларов через органы ООН. Помощь должна быть направлена для поддержки программ решения проблем питания детей и беременных женщин в Северной Корее, где миллионы жителей испытывают нехватку продовольствия из-за стихийных бедствий и международных санкций.