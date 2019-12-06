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Экологи рассказали, как правильно кормить белок
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РИА Новости

Экологи рассказали, как правильно кормить белок

08:47 06.12.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБелки в городском парке
Белки в городском парке
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Белок, обитающих в Москве, можно подкармливать орехами и желудями, но делать это с рук категорически не рекомендуется, животные, защищаясь, могут укусить, сообщила РИА Новости начальник экоцентра ГПБУ "Мосприрода" Светлана Подвинцева.
Она отметила, что с понижением температуры часть млекопитающих в природных парках Москвы впадает в спячку и таким способом пережидает зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни. Однако у большинства млекопитающих обитателей московских природных парков зимой такой необходимости нет.
"В первый месяц зимы на московских природных территориях могут повстречаться различные виды зверей. Заяц-беляк и русак, лиса, ондатра, полевка, бобр, водяная кутора, белка, куница, ласка, горностай и другие", - сказала Подвинцева.
Специалисты считают, что в большинстве случаев млекопитающие, тем более хищники, самостоятельно способны добыть себе пропитание в условиях, созданных на особо охраняемых природных территориях Москвы. Однако, по словам Подвинцевой, в некоторых случаях помощь человека зимой, действительно, бывает нужна.
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"Например, когда снежный покров становится глубоким, и добывать пищу становится сложнее. В такой ситуации помощь человека пригодится зайцам русакам и белякам, в большом количестве обитающим в природных парках столицы. Для зайца подойдет следующий корм: сухое сено, овес с добавлением небольшого количества резаной на дольки моркови, яблок и листьев капусты", - рассказала Подвинцева.
Однако, по ее словам, необходимо следить, чтобы продукты не портились при перепадах температуры.
"Белки обрадуются предложенным орехам и желудям. Но не стоит забывать, что, кормить животных с рук категорически не рекомендуется. Также не надо пытаться погладить или поймать диких зверей и птиц. Как любой дикий зверь, защищаясь, он может укусить", - отметила эколог.
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МосприродаМоскваОбщество
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