Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в Российской кинологической федерации.
"Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире", — пояснили кинологи.
На втором месте — сибирский хаски, на третьем — йоркширский терьер.
В десятку популярных пород также вошли акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф.
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