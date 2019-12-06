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Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе
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РИА Новости

Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе

08:33 06.12.2019 (обновлено: 09:33 06.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар на складе с покрышками в поселке Большой Исток под Екатеринбургом
Пожар на складе с покрышками в поселке Большой Исток под Екатеринбургом
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар на складе с покрышками в поселке Большой Исток под Екатеринбургом
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре, произошедшем утром в пятницу на складе с покрышками в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 7.55 (5.55 мск), предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров, была угроза распространения огня на соседнее здание. В 9.11 (7.11 мск) спасатели локализовали пожар. Произошло обрушение кровли здания.
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"В 9.56 (7.56 мск) - ликвидация открытого горения". - говорится в сообщении.
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МЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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