Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре, произошедшем утром в пятницу на складе с покрышками в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 7.55 (5.55 мск), предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров, была угроза распространения огня на соседнее здание. В 9.11 (7.11 мск) спасатели локализовали пожар. Произошло обрушение кровли здания.
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"В 9.56 (7.56 мск) - ликвидация открытого горения". - говорится в сообщении.