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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:04 06.12.2019 (обновлено: 08:05 06.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь с мокрым снегом, гололедица и низкое атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице до +2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем облачную погоду, местами слабые осадки, в данном случае будет дождь, но возможны и снежинки, то есть дождь, мокрый снег, но это будут очень слабые осадки. Еще гололедица", - сказал Синенков.
По его словам, температура в столице 0...+2, по области от 0 до +3 градусов.
Метеоролог также добавил, что ветер западный, юго-западный, порывистый, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметра ртутного столба, что почти на 10 единиц ниже нормы.
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