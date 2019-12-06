Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

"Мы сегодня ожидаем облачную погоду, местами слабые осадки, в данном случае будет дождь, но возможны и снежинки, то есть дождь, мокрый снег, но это будут очень слабые осадки. Еще гололедица", - сказал Синенков.
По его словам, температура в столице 0...+2, по области от 0 до +3 градусов.
Метеоролог также добавил, что ветер западный, юго-западный, порывистый, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметра ртутного столба, что почти на 10 единиц ниже нормы.