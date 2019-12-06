Глава Бурятии не будет делать 31 декабря выходным

"Глава Бурятии также изучал возможность переноса рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Согласно законодательства, такое решение глава республики может принять только для работников администрации и правительства, что было бы несправедливо по отношению ко всем остальным жителям республики", - сказала собеседница агентства.

"Чтобы сделать выходной для всех - нужно решение на федеральном уровне. Никаких изменений отдельно для госслужащих Бурятии не планируется", - добавила она.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили премьеру Дмитрию Медведеву письмо с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства.

Министр труда России Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.