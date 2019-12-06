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Глава Бурятии не будет делать 31 декабря выходным
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РИА Новости

Глава Бурятии не будет делать 31 декабря выходным

07:45 06.12.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов не стал делать 31 декабря выходным днем для сотрудников администрации, это было бы несправедливо для остальных жителей, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее томский губернатор Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Свое решение он объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Главы Кировской области Игорь Васильев и Крыма Сергей Аксенов тоже объявили 31 декабря выходным. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости сообщил, что в Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами.
"Глава Бурятии также изучал возможность переноса рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Согласно законодательства, такое решение глава республики может принять только для работников администрации и правительства, что было бы несправедливо по отношению ко всем остальным жителям республики", - сказала собеседница агентства.
"Чтобы сделать выходной для всех - нужно решение на федеральном уровне. Никаких изменений отдельно для госслужащих Бурятии не планируется", - добавила она.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили премьеру Дмитрию Медведеву письмо с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда России Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Вчера, 17:30Новый год—2020
Глава Ставрополья поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем
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Новый год—2020Республика БурятияАлексей ЦыденовНовый ГодРоссияОбщество
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