В Хабаровске оштрафовали призывника, подложившего к столовой "бомбу"

ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Хабаровский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего железнодорожного батальона за муляж взрывного устройства, который он подкинул к зданию столовой части, сообщает управление ФСБ России по Восточному военному округу в пятницу.
Суд установил, что в сентябре призывник из хулиганских побуждений подложил к зданию столовой батальона картонную коробку с надписью "Бомба", ее нашли в тот же день, но работа воинской части была нарушена.
Военнослужащему предъявили обвинение по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
"Хабаровским гарнизонным военным судом рядовой Чернов А. С. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к штрафу в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Осужденный имеет право обжаловать приговор.