РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-06T07:33+0300
https://ria.ru/20191206/1562037023.html
В Москве откроется выставка к 250-летию ордена Святого Георгия
https://cdn22.img.ria.ru/images/103184/05/1031840572_0:367:2988:2048_1036x0_80_0_0_29b787be3f9af29726b7727a70eec321.jpg
РИА Новости

В Москве откроется выставка к 250-летию ордена Святого Георгия

07:33 06.12.2019
247
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЗвезда и знак ордена Святого Георгия I степени
Звезда и знак ордена Святого Георгия I степени
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Выставка "За службу и храбрость. 250 лет ордену Святого Георгия", посвященная юбилею самой почетной военной награды Российской империи, откроется в пятницу в Государственном Историческом музее в Москве, сообщило Российское историческое общество (РИО).
Военный орден Святого Георгия был учрежден по указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 года. Орден стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе. Выбор покровителя ордена – Святого Великомученика и Победоносца Георгия, его лаконичный внешний вид и принципы награждения оказали большое влияние на всю российскую наградную систему.
Драгоценности Людмилы Зыкиной
28 ноября, 13:01Культура
В Историческом музее открылась выставка украшений Людмилы Зыкиной
История награждений этим орденом стала историей побед русского оружия, а сам орден - символом храбрости и стойкости русской армии. Георгиевский крест на груди офицера или солдата был особой наградой, свидетельствующей о том, что для ее обладателя нет выше ценности, чем служение Отечеству.
"Выставка "За службу и храбрость" является своего рода данью памяти тем, чьи мужество и отвага, полководческий гений и ратные подвиги определили ход истории", - отмечает РИО. Первый раздел экспозиции рассказывает об истории создания ордена. Среди экспонатов – военные ордена Европы, послужившие прототипами для высшей военной награды, а также российские награды-предшественники, относящиеся ко времени правления Анны Иоанновны и Екатерины II.
Отдельный раздел выставки посвящен развитию системы георгиевских награждений, которая постепенно стала включать в себя знаки отличия для нижних чинов, наградные медали на георгиевских лентах, георгиевские серебряные трубы, наградное оружие, знамена и штандарты. Уникален и "Георгиевский сервиз" – один из первых комплектов посуды Императорского фарфорового завода, посвящённых российским орденам.
Портрет царя Петра I (Питер ван дер Верф, Голландия, около 1697 г.), представленный на выставке Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник
30 ноября, 08:00Культура
Каким на самом деле был Петр Первый, показывают на выставке в Кремле
Центром экспозиции является галерея героев военных кампаний XIX века и Первой мировой войны, награжденных высшей воинской наградой.
На выставке будут представлены также образцы наград времен Гражданской войны: георгиевские кресты Временного правительства, награды Белого Движения на георгиевских лентах, имеющие внешнее сходство с орденом.
Несмотря на упразднение императорской наградной системы, многие ее элементы были заимствованы советским государством. Так, Орден Славы стал прямым аналогом Георгиевского креста, а гвардейская лента внешне практически не отличается от георгиевской.
Современная история награды представлена предметами из частных собраний, в том числе наградой Героя России генерала Владимира Шаманова, который является одним из первых кавалеров ордена, награжденных в Российской Федерации.
К выставке подготовлено издание, рассказывающее об истории учреждения ордена, его роли в наградной системе государства, о боевых заслугах георгиевских кавалеров, прославивших русские армию и флот, о возрождении этого символа воинской доблести и чести в современной России.
Орден Святого Георгия
8 декабря 2012, 15:25
Орден Святого ГеоргияОрден Святого Георгия — высшая военная награда Российской Федерации. У ордена четыре степени. Высшей является I степень. Орден I и II степени имеет знак и звезду, III и IV — только знак.
1401001
Обсудить 0
КультураРоссийское историческое обществоЕкатерина IIКультураИсторический музейМоскваРоссия
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев отметил высокий уровень интеграции Союзного государства
Солдаты-срочники
В Хабаровске оштрафовали призывника, подложившего к столовой "бомбу"
Актер Арманд Ассанте, глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе и кинокритик Денис Рузаев
Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет почти 60-летней карьеры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
Турчак назвал правозащиту одним из приоритетных направлений работы ЕР
Портфель чиновника
В Крыму чиновников обяжут сдавать декларацию о конфликте интересов
Сергей Румас
Минск надеется на ясность по компенсации из-за "грязной" нефти
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев и премьер Узбекистана обсудили по телефону сотрудничество
Зрители в кинотеатре
Названы самые популярные актеры года
Американский актер Адам Сэндлер
Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если его оставят без "Оскара"
Владимир Познер на презентации книги Елены Чекаловой Ешьте! в Bosco-доме в Сочи
Познер представил на ярмарке non/fiction свою новую книгу об Испании
Галерея Триумф
В галерее "Триумф" пройдет выставка азербайджанского искусства
Режиссер Илья Хржановский
Режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить к прокату все части фильма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Лента новостейМолния