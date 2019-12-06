В Москве откроется выставка к 250-летию ордена Святого Георгия

Военный орден Святого Георгия был учрежден по указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 года. Орден стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе. Выбор покровителя ордена – Святого Великомученика и Победоносца Георгия, его лаконичный внешний вид и принципы награждения оказали большое влияние на всю российскую наградную систему.

История награждений этим орденом стала историей побед русского оружия, а сам орден - символом храбрости и стойкости русской армии. Георгиевский крест на груди офицера или солдата был особой наградой, свидетельствующей о том, что для ее обладателя нет выше ценности, чем служение Отечеству.

"Выставка "За службу и храбрость" является своего рода данью памяти тем, чьи мужество и отвага, полководческий гений и ратные подвиги определили ход истории", - отмечает РИО. Первый раздел экспозиции рассказывает об истории создания ордена. Среди экспонатов – военные ордена Европы, послужившие прототипами для высшей военной награды, а также российские награды-предшественники, относящиеся ко времени правления Анны Иоанновны и Екатерины II.

Отдельный раздел выставки посвящен развитию системы георгиевских награждений, которая постепенно стала включать в себя знаки отличия для нижних чинов, наградные медали на георгиевских лентах, георгиевские серебряные трубы, наградное оружие, знамена и штандарты. Уникален и "Георгиевский сервиз" – один из первых комплектов посуды Императорского фарфорового завода, посвящённых российским орденам.

Центром экспозиции является галерея героев военных кампаний XIX века и Первой мировой войны, награжденных высшей воинской наградой.

На выставке будут представлены также образцы наград времен Гражданской войны: георгиевские кресты Временного правительства, награды Белого Движения на георгиевских лентах, имеющие внешнее сходство с орденом.

Несмотря на упразднение императорской наградной системы, многие ее элементы были заимствованы советским государством. Так, Орден Славы стал прямым аналогом Георгиевского креста, а гвардейская лента внешне практически не отличается от георгиевской.

Современная история награды представлена предметами из частных собраний, в том числе наградой Героя России генерала Владимира Шаманова, который является одним из первых кавалеров ордена, награжденных в Российской Федерации.