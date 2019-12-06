В Москве откроется выставка к 250-летию ордена Святого Георгия

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Выставка "За службу и храбрость. 250 лет ордену Святого Георгия", посвященная юбилею самой почетной военной награды Российской империи, откроется в пятницу в Государственном Историческом музее в Москве, сообщило Российское историческое общество (РИО).
Военный орден Святого Георгия был учрежден по указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 года. Орден стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе. Выбор покровителя ордена – Святого Великомученика и Победоносца Георгия, его лаконичный внешний вид и принципы награждения оказали большое влияние на всю российскую наградную систему.
История награждений этим орденом стала историей побед русского оружия, а сам орден - символом храбрости и стойкости русской армии. Георгиевский крест на груди офицера или солдата был особой наградой, свидетельствующей о том, что для ее обладателя нет выше ценности, чем служение Отечеству.
"Выставка "За службу и храбрость" является своего рода данью памяти тем, чьи мужество и отвага, полководческий гений и ратные подвиги определили ход истории", - отмечает РИО. Первый раздел экспозиции рассказывает об истории создания ордена. Среди экспонатов – военные ордена Европы, послужившие прототипами для высшей военной награды, а также российские награды-предшественники, относящиеся ко времени правления Анны Иоанновны и Екатерины II.
Отдельный раздел выставки посвящен развитию системы георгиевских награждений, которая постепенно стала включать в себя знаки отличия для нижних чинов, наградные медали на георгиевских лентах, георгиевские серебряные трубы, наградное оружие, знамена и штандарты. Уникален и "Георгиевский сервиз" – один из первых комплектов посуды Императорского фарфорового завода, посвящённых российским орденам.
Центром экспозиции является галерея героев военных кампаний XIX века и Первой мировой войны, награжденных высшей воинской наградой.
На выставке будут представлены также образцы наград времен Гражданской войны: георгиевские кресты Временного правительства, награды Белого Движения на георгиевских лентах, имеющие внешнее сходство с орденом.
Несмотря на упразднение императорской наградной системы, многие ее элементы были заимствованы советским государством. Так, Орден Славы стал прямым аналогом Георгиевского креста, а гвардейская лента внешне практически не отличается от георгиевской.
Современная история награды представлена предметами из частных собраний, в том числе наградой Героя России генерала Владимира Шаманова, который является одним из первых кавалеров ордена, награжденных в Российской Федерации.
К выставке подготовлено издание, рассказывающее об истории учреждения ордена, его роли в наградной системе государства, о боевых заслугах георгиевских кавалеров, прославивших русские армию и флот, о возрождении этого символа воинской доблести и чести в современной России.