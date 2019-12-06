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Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости детей в России на 9%
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РИА Новости

Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости детей в России на 9%

07:24 06.12.2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевВрач-кардиолог ведет осмотр ребенка
Врач-кардиолог ведет осмотр ребенка
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дети до 14 лет в России стали реже болеть - общая заболеваемость с 2009 по 2018 год снизилась на 9%, сообщается на сайте Минздрава России.
"Общая заболеваемость детей (то есть общее число болезней, которыми они заболевали в пересчете на 100 тысяч детей соответствующего возраста) с 2000 по 2009 нарастала, а за период с 2009 по 2018 года, напротив, снизились на 9%", - говорится в сообщении.
Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания стали встречаться у детей на 30% реже с 2000 года благодаря вакцинации, подчеркнули в министерстве.
Вклад в снижение заболеваемости внесли и профилактические осмотры, за 9 месяцев 2019 года их прошли уже почти 19 миллионов детей, отмечается в сообщении.
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Наиболее частыми заболеваниям у детей являются болезни органов дыхания, такие как респираторные заболевания, фарингиты и бронхиты, но заболеваемость ими с 2009 года также сократилась на 2%, уточняется на сайте.
"Обеспокоенность Минздрава России вызывает отсутствие явного снижения (волнообразные колебания) заболеваемости травмами и отравлениями. Снижение детского травматизма – это междисциплинарная задача, к ее решению должно подключиться все общество", - поясняется на сайте.
Кроме того, отмечается и повышение заболеваемости детей новообразованиями, однако из этих заболеваний злокачественные составляют всего 3-3,5%, уточнили в Минздраве.
У подростков в 15-17 лет увеличивается чистота глазных болезней, что может быть связано с повышенной нагрузкой на зрение, уточняется на сайте.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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