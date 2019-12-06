Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости детей в России на 9%

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дети до 14 лет в России стали реже болеть - общая заболеваемость с 2009 по 2018 год снизилась на 9%, сообщается на Дети до 14 лет в России стали реже болеть - общая заболеваемость с 2009 по 2018 год снизилась на 9%, сообщается на сайте Минздрава России.

"Общая заболеваемость детей (то есть общее число болезней, которыми они заболевали в пересчете на 100 тысяч детей соответствующего возраста) с 2000 по 2009 нарастала, а за период с 2009 по 2018 года, напротив, снизились на 9%", - говорится в сообщении.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания стали встречаться у детей на 30% реже с 2000 года благодаря вакцинации, подчеркнули в министерстве.

Вклад в снижение заболеваемости внесли и профилактические осмотры, за 9 месяцев 2019 года их прошли уже почти 19 миллионов детей, отмечается в сообщении.

Наиболее частыми заболеваниям у детей являются болезни органов дыхания, такие как респираторные заболевания, фарингиты и бронхиты, но заболеваемость ими с 2009 года также сократилась на 2%, уточняется на сайте.

"Обеспокоенность Минздрава России вызывает отсутствие явного снижения (волнообразные колебания) заболеваемости травмами и отравлениями. Снижение детского травматизма – это междисциплинарная задача, к ее решению должно подключиться все общество", - поясняется на сайте.

Кроме того, отмечается и повышение заболеваемости детей новообразованиями, однако из этих заболеваний злокачественные составляют всего 3-3,5%, уточнили в Минздраве.