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В Греции усилили меры безопасности из-за опасений беспорядков
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РИА Новости

В Греции усилили меры безопасности из-за опасений беспорядков

07:13 06.12.2019
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© Фото : Геннадий МельникСпецназ на митинге в Афинах, Греция. 4 февраля 2018
Спецназ на митинге в Афинах, Греция. 4 февраля 2018
© Фото : Геннадий Мельник
АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. В Греции усилены меры безопасности из-за опасений массовых беспорядков в годовщину гибели 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса от пули полицейского  в 2008 году.
Каждый год в день гибели подростка происходят беспорядки. В этом году годовщина совпала с истечением срока ультиматума властей сквоттерам: в течение 15 дней освободить незаконно занятые здания. В Афинах и других греческих городах десятки зданий захвачены анархистами и мигрантами. Мигранты устраивают в занятых ими зданиях жилье, а анархисты зачастую годами используют их как штаб-квартиры своих организаций.
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06:36
В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
В четверг вечером в Афинах прошло шествие анархистов как ответ на ультиматум.
Новое правительство Греции выполняет обещание навести порядок в стране. В частности, были внесены поправки в уголовный кодекс, усиливающие ответственность за общественно опасные действия. За применение бутылок с зажигательной смесью – "коктейлей Молотова" – теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Помимо этого, ликвидировано право на университетское убежище – ранее полиции запрещалось заходить на территорию университетов, которые превратились в зону беззакония.
Анархисты призывают своих сторонников выйти на улицы городов, марш памяти пройдет в 18 городах.
Меры безопасности начали усиливаться с четверга. В полную готовность полиция будет приведена во всех этих 18 городах в пятницу, 6 декабря.
Полиция обратилась с просьбой к водителям избегать в пятницу поездок в центр Афин, не парковать машины в районах демонстраций.
Участники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
Вчера, 19:10
Корреспондент RT пострадала при разгоне акции протеста в Париже
Порядок на улицах будут обеспечивать 4 тысячи полицейских, сообщает электронное издание Iefimerida.
Приказы руководства министерства защиты граждан и полиции требуют от полицейских сил "не проявлять никакой терпимости к насильственным действиям и бесчинствам, наносящим ущербом имуществу, и привлекать к судебной ответственности тех, кто их причиняет", сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Руководство полиции Аттики разработало план немедленного вмешательства в случае инцидентов и арестов зачинщиков, но в то же время, как сказал ответственный чиновник, полиции были даны приказы проявлять спокойствие и не провоцировать, сообщает издание.
Уже приняты меры по охране общественных зданий.
Что касается ультиматума по освобождению захваченных зданий, то истечение его срока не означает немедленных действий полиции. Полицейские операции начнутся позднее, сообщило АМНА. Агентство напоминает, что мигранты и беженцы, проживающие в захваченных зданиях, будут переведены в организованные структуры по приему мигрантов.
Барселона в огне: акции протеста в Каталонии
22 октября, 19:22
Барселона в огне: акции протеста в КаталонииМассовые беспорядки охватили столицу Каталонии. Активисты пускают в ход булыжники, поджигают баки. Акции протеста начались после того как суд Испании приговорил каталонских политиков к длительным срокам заключения. Их обвинили в причастности к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
Пятнадцатилетний Алексис Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов.
Полицейский, который стрелял в подростка, в 2010 году получил пожизненный срок, его коллега был осужден на 10 лет тюрьмы, но через год вышел на свободу, получив отсрочку исполнения приговора "из-за непоправимого вреда здоровью".
Друзья Григоропулоса после его убийства создали анархистскую террористическую организацию "Заговор огненных ячеек". Она действовала несколько лет и несет ответственность, в частности, за рассылку десятков посылок-бомб посольствам в Афинах и иностранным лидерам, взрывы и поджоги в Афинах. Они также грабили банки "для пополнения революционной кассы". Несколько лет назад часть членов организации и ее главарь Никос Романос были осуждены за ограбление банка и захват заложника, однако все досрочно вышли на свободу.
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
17 ноября, 23:01
В Греции в годовщину восстания в Политехе произошли беспорядки
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протестыГрецияАфиныВ мире
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