В Греции усилили меры безопасности из-за опасений беспорядков

АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. В Греции усилены меры безопасности из-за опасений массовых беспорядков в годовщину гибели 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса от пули полицейского в 2008 году.

Каждый год в день гибели подростка происходят беспорядки. В этом году годовщина совпала с истечением срока ультиматума властей сквоттерам: в течение 15 дней освободить незаконно занятые здания. В Афинах и других греческих городах десятки зданий захвачены анархистами и мигрантами. Мигранты устраивают в занятых ими зданиях жилье, а анархисты зачастую годами используют их как штаб-квартиры своих организаций.

В четверг вечером в Афинах прошло шествие анархистов как ответ на ультиматум.

Новое правительство Греции выполняет обещание навести порядок в стране. В частности, были внесены поправки в уголовный кодекс, усиливающие ответственность за общественно опасные действия. За применение бутылок с зажигательной смесью – "коктейлей Молотова" – теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Помимо этого, ликвидировано право на университетское убежище – ранее полиции запрещалось заходить на территорию университетов, которые превратились в зону беззакония.

Анархисты призывают своих сторонников выйти на улицы городов, марш памяти пройдет в 18 городах.

Меры безопасности начали усиливаться с четверга. В полную готовность полиция будет приведена во всех этих 18 городах в пятницу, 6 декабря.

Полиция обратилась с просьбой к водителям избегать в пятницу поездок в центр Афин, не парковать машины в районах демонстраций.

Порядок на улицах будут обеспечивать 4 тысячи полицейских, сообщает электронное издание Iefimerida.

Приказы руководства министерства защиты граждан и полиции требуют от полицейских сил "не проявлять никакой терпимости к насильственным действиям и бесчинствам, наносящим ущербом имуществу, и привлекать к судебной ответственности тех, кто их причиняет", сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Руководство полиции Аттики разработало план немедленного вмешательства в случае инцидентов и арестов зачинщиков, но в то же время, как сказал ответственный чиновник, полиции были даны приказы проявлять спокойствие и не провоцировать, сообщает издание.

Уже приняты меры по охране общественных зданий.

Что касается ультиматума по освобождению захваченных зданий, то истечение его срока не означает немедленных действий полиции. Полицейские операции начнутся позднее, сообщило АМНА. Агентство напоминает, что мигранты и беженцы, проживающие в захваченных зданиях, будут переведены в организованные структуры по приему мигрантов.

Пятнадцатилетний Алексис Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов.

Полицейский, который стрелял в подростка, в 2010 году получил пожизненный срок, его коллега был осужден на 10 лет тюрьмы, но через год вышел на свободу, получив отсрочку исполнения приговора "из-за непоправимого вреда здоровью".