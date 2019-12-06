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Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию
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РИА Новости

Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

07:05 06.12.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском министерстве обороны сообщил, что Пентагон может направить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военнослужащих дополнительно. Перед этим газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправить в регион 14 тысяч военнослужащих, Пентагон это опроверг. Однако замминистра обороны США Джон Руд подтвердил, что возможность расширения контингента рассматривается. При этом не указывалось, в какую именно ближневосточную страну США намерены направить свои войска.
"Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию – ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!" - написал американский лидер в своем Twitter.
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Ближний ВостокДональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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