Построенная для ТОФ подлодка прибудет на флот в 2020 году

На "Адмиралтейских верфях" 25 ноября состоялась церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. Первого ноября 2019 года на "Адмиралтейских верфях" заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан" для ТОФ.

"Для ТОФ целевым назначением продолжается строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.3 - носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Первая такая лодка - "Петропавловск-Камчатский", в 2020 году прибудет к месту несения службы. Вторая подлодка - "Волхов", будет спущена на воду в декабре. На "Адмиралтейских верфях" заложены третья и четвертая субмарины этой серии", - отметил Авакянц.

По его словам, в 2019 году на Тихоокеанском флоте планировалось сформировать более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота, планы успешно реализуются.

"Завершается подбор личного состава для службы на новейшем тральщике проекта 12700 "Александрит" - "Яков Баляев". Также планируется формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок. На этих кораблях будут служить только контрактники", - добавил Авакянц.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.