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Построенная для ТОФ подлодка прибудет на флот в 2020 году
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РИА Новости

Построенная для ТОФ подлодка прибудет на флот в 2020 году

06:57 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДизель-электрическую подлодку "Петропавловск-Камчатский" передали ВМФ России
Дизель-электрическую подлодку Петропавловск-Камчатский передали ВМФ России
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка"), построенная для Тихоокенского флота, в 2020 году прибудет к месту несения службы, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
На "Адмиралтейских верфях" 25 ноября состоялась церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. Первого ноября 2019 года на "Адмиралтейских верфях" заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан" для ТОФ.
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"Для ТОФ целевым назначением продолжается строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.3 - носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Первая такая лодка - "Петропавловск-Камчатский", в 2020 году прибудет к месту несения службы. Вторая подлодка - "Волхов", будет спущена на воду в декабре. На "Адмиралтейских верфях" заложены третья и четвертая субмарины этой серии", - отметил Авакянц.
По его словам, в 2019 году на Тихоокеанском флоте планировалось сформировать более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота, планы успешно реализуются.
"Завершается подбор личного состава для службы на новейшем тральщике проекта 12700 "Александрит" - "Яков Баляев". Также планируется формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок. На этих кораблях будут служить только контрактники", - добавил Авакянц.
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Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
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Сергей АвакянцПодводные лодки проекта 636 "Варшавянка"Тихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Адмиралтейские верфиВладивостокРоссияВМФ РФБезопасность
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