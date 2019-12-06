Количество белых медведей у чукотского села увеличилось до 60 особей

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Численность белых медведей у села Рыркайпий на Численность белых медведей у села Рыркайпий на Чукотке выросла, сейчас там уже около 60 особей, сообщила РИА Новости руководитель "Медвежьего патруля" села Рыркайпий Татьяна Миненко.

Как сообщил в четверг Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы, чтобы избежать встречи людей и медведей. Все общественные мероприятия в поселке отменены.

Год назад при похожей ситуации село окружали 28 медведей.

"В 2014 году тоже было более 50 медведей. Сейчас численность у села выросла - около 60 особей", - сказал Миненко.

По ее словам, пока сложно сказать, когда ситуация разрешится, потому что лед еще не встал.

"Морозов нет, море открывается, медведи становятся заложниками. Пока морозы не ударят, и море не схватится как следует, медведи вынуждены находиться на берегу", - добавила Миненко.