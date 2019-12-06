РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T06:43+0300
https://ria.ru/20191206/1562036594.html
Количество белых медведей у чукотского села увеличилось до 60 особей
https://cdn23.img.ria.ru/images/156201/38/1562013855_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_dd57d005bb2c793184ea8ecf59770c83.jpg
РИА Новости

Количество белых медведей у чукотского села увеличилось до 60 особей

06:43 06.12.2019
3158
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Численность белых медведей у села Рыркайпий на Чукотке выросла, сейчас там уже около 60 особей, сообщила РИА Новости руководитель "Медвежьего патруля" села Рыркайпий Татьяна Миненко.
Как сообщил в четверг Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы, чтобы избежать встречи людей и медведей. Все общественные мероприятия в поселке отменены.
Белая медведица Урсула прыгает в бассейн в красноярском зоопарке Роев ручей
2 декабря, 11:45
На Чукотке неизвестные "украсили" бок медведя надписью "Т-34"
Год назад при похожей ситуации село окружали 28 медведей.
"В 2014 году тоже было более 50 медведей. Сейчас численность у села выросла - около 60 особей", - сказал Миненко.
По ее словам, пока сложно сказать, когда ситуация разрешится, потому что лед еще не встал.
"Морозов нет, море открывается, медведи становятся заложниками. Пока морозы не ударят, и море не схватится как следует, медведи вынуждены находиться на берегу", - добавила Миненко.
Замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков говорил РИА Новости, что холодать начнет уже 7 декабря, лед встанет к 11 декабря.
Белый (полярный) медведь
27 февраля 2016, 10:00
Интересные факты из жизни белого медведяЕжегодно 27 февраля планета отмечает Международный день полярного медведя. Как приспособился этот огромный хищник к жизни в условиях арктических морозов - в инфографике Ria.ru.
501400
Обсудить 1
ЧукоткаВсемирный фонд дикой природыРоссия
Рекомендуем
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ученый: белому медведю с надписью Т-34 не грозит смерть от голода
Ученый: белому медведю с надписью "Т-34" не грозит смерть от голода
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
Министерство юстиции США
США ввели новые санкции в отношении России
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Посетители пивного бара
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Лента новостейМолния