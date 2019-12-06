В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки

БУЭНОС-АЙРЕС/БОГОТА, 6 дек - РИА Новости. Забастовки в Колумбии продолжатся, соглашения с правительством в ходе очередных переговоров достичь не удалось, сообщил журналистам глава центрального объединения рабочих Диогенес Орхуэла, который входит в национальный комитет по забастовкам.
"По-прежнему сохраняются глубокие разногласия с правительством", - заявил он и добавил, что будет проведена новая встреча.
Орхуэла также сообщил, что 9 декабря пройдет забастовка за повышение зарплаты, а затем против налоговой реформы.
Акции протеста в Колумбии продолжаются уже больше двух недель, в них уже приняли участие свыше 200 тысяч человек. Граждане выражают недовольство экономической политикой и бездействием властей в борьбе с преступностью.
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