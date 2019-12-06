В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета

Ранее нацгвардия Миннесоты подтвердила, что пропавший с радаров вертолет Black Hawk потерпел крушение недалеко от города Сент-Клауд.

Ранее пресс-служба нацгвардии Миннесоты сообщила РИА Новости о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk. Как отметили в силовой структуре, вертолет проводил испытательный полет в рамках технического обслуживания из города Сент-Клауд в штате Миннесота. На борту воздушного судна находились три сотрудника нацгвардии штата.