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В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
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РИА Новости

В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета

06:29 06.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Национальная гвардия штата Миннесота сообщила о гибели трёх военных при крушении вертолета Black Hawk близ города Сент-Клауд.
Ранее нацгвардия Миннесоты подтвердила, что пропавший с радаров вертолет Black Hawk потерпел крушение недалеко от города Сент-Клауд.
"Три солдата нацгвардии штата Миннесота были убиты сегодня, когда вертолет UH-60 Black Hawk … нацгвардии Миннесоты упал к юго-западу от Сент-Клауда, Миннесота", - говорится в сообщении нацгвардии штата в Twitter.
Ранее пресс-служба нацгвардии Миннесоты сообщила РИА Новости о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk. Как отметили в силовой структуре, вертолет проводил испытательный полет в рамках технического обслуживания из города Сент-Клауд в штате Миннесота. На борту воздушного судна находились три сотрудника нацгвардии штата.
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