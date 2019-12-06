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Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
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РИА Новости

Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова

06:24 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Сербии не стоит медлить с признанием российского статуса Крыма, так как это решение позволит открыть новые перспективы в развитии российско-сербских отношений, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента, представитель крымской делегации Юрий Гемпель.
Крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента РФ Георгием Мурадовым находится с двухдневным визитом в Сербии. В ее состав вошли представители крымского парламента и правительства, сенатор и депутат Госдумы от Крыма, а также представители национальных общин полуострова.
"В рамках визита в Сербию состоялся ряд официальных встреч, на которых мы отметили важность для укрепления российско-сербских отношений признания статуса Крыма как субъекта Российской Федерации. Сербия имеет шанс войти в историю как первая европейская страна, которая пошла по пути справедливости и признала волеизъявления крымчан. Сербии не стоит медлить с этим вопросом", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в первый день визита состоялась встреча с руководством парламентской оппозиционной сербской партией "Двери".
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"Лейтмотивом встреч стал вопрос о налаживании дружеских партнёрских отношений и признания Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации. Сербской стороне также предложили принять участие в проектах по народной дипломатии и устроить футбольный матч между парламентскими любительскими командами по футболу и хоккею", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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СербияКрымСевастопольРоссияВ мире
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