Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Сербии не стоит медлить с признанием российского статуса Крыма , так как это решение позволит открыть новые перспективы в развитии российско-сербских отношений, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента, представитель крымской делегации Юрий Гемпель.

Крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента РФ Георгием Мурадовым находится с двухдневным визитом в Сербии. В ее состав вошли представители крымского парламента и правительства, сенатор и депутат Госдумы от Крыма, а также представители национальных общин полуострова.

"В рамках визита в Сербию состоялся ряд официальных встреч, на которых мы отметили важность для укрепления российско-сербских отношений признания статуса Крыма как субъекта Российской Федерации. Сербия имеет шанс войти в историю как первая европейская страна, которая пошла по пути справедливости и признала волеизъявления крымчан. Сербии не стоит медлить с этим вопросом", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, в первый день визита состоялась встреча с руководством парламентской оппозиционной сербской партией "Двери".

"Лейтмотивом встреч стал вопрос о налаживании дружеских партнёрских отношений и признания Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации. Сербской стороне также предложили принять участие в проектах по народной дипломатии и устроить футбольный матч между парламентскими любительскими командами по футболу и хоккею", - сказал Гемпель.