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В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
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РИА Новости

В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

06:17 06.12.2019 (обновлено: 12:42 06.12.2019)
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© Блог ЖуковаСнимок экрана видео блога Егора Жукова
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
© Блог Жукова
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
"Оглашение приговора назначено на 6 декабря в 10 утра", — сообщили РИА Новости в суде.
Прокурор попросил назначить Жукову наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
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В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковКунцевский суд г. МосквыМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Посмотрел ролики. Он напрямую оскорбляет презедента. Власть. И провоцирует людей идти против власти. Вот и весь ответ.
6 декабря, 08:42
Andrey Bodrey
21210013
За то что мы против пенсионной рефомы тоже скоро будут сажать?
6 декабря, 09:03
ЯЯЯн Янин
18100113
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