В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

"Оглашение приговора назначено на 6 декабря в 10 утра", — сообщили РИА Новости в суде.

Прокурор попросил назначить Жукову наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.

В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".