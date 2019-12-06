Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится в пятницу с белорусским коллегой Сергеем Румасом , чтобы продолжить работу по согласованию интеграционных дорожных карт.

Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции.

В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил, что основные противоречия в переговорах по дальнейшей интеграции касаются цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате российского налогового маневра в нефтяной сфере.

С чем встретятся

Прошлая встреча премьеров прошла в середине ноября в Москве. Тогда Медведев и Румас вели переговоры около 7,5 часов. Медведев заявил журналистам, что значительная часть дорожных карт по интеграции согласованы, и позиции стран сближаются буквально каждый день, но все же разногласия по некоторым вопросам сохраняются. Белорусский премьер после переговоров отметил, что к подписанию уже подготовлены не менее 20 из 31 дорожной карты.

Премьеры добавили, что поручили специалистам подготовить новые версии дорожных карт по интеграции.

Медведев также заявил, что вместе с белорусским коллегой они после совместных переговоров обратятся к лидерам двух стран, заверив, что к 8 декабря власти России и Белоруссии попытаются выйти на консенсус по всем вопросам. Как ожидается, президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 7 декабря.

Не нужно бояться

В четверг Медведев заявил, что Белоруссии не нужно бояться сокращения суверенитета при интеграции с Россией, она заложит прочный фундамент для развития отношений между странами.

Премьер добавил, что в отношениях с Белоруссией есть сложные темы, но он уверен, что решение всегда можно найти.

Он также отметил, что Союзное государство России и Белоруссии является большой ценностью, и уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

Чуть позже белорусский лидер, обращаясь к парламентариям, высказал мнение, что Путин испытывает давление со стороны "антибелорусского окружения". Он, в частности, обратил внимание, что Россия "весьма неоднородна в плане мнений и интересов".

Лукашенко также подверг критике работу правительств Белоруссии и России, поскольку они "провалили" договоренности по поставкам в республику природного газа на 2020 год, при этом президент утверждает, что это произошло не по вине Минска. Он также заявил, что невозможно говорить о дальнейшей интеграции в этих условиях.