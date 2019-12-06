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Союзное государство
2019-12-06T06:13+0300
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Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
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РИА Новости

Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции

06:13 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится в пятницу с белорусским коллегой Сергеем Румасом, чтобы продолжить работу по согласованию интеграционных дорожных карт.
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции.
В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил, что основные противоречия  в переговорах по дальнейшей интеграции касаются цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате российского налогового маневра в нефтяной сфере.
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С чем встретятся

Прошлая встреча премьеров прошла в середине ноября в Москве. Тогда Медведев и Румас вели переговоры около 7,5 часов. Медведев заявил журналистам, что значительная часть дорожных карт по интеграции согласованы, и позиции стран сближаются буквально каждый день, но все же разногласия по некоторым вопросам сохраняются. Белорусский премьер после переговоров отметил, что к подписанию уже подготовлены не менее 20 из 31 дорожной карты.
Премьеры добавили, что поручили специалистам подготовить новые версии дорожных карт по интеграции.
Медведев также заявил, что вместе с белорусским коллегой они после совместных переговоров обратятся к лидерам двух стран, заверив, что к 8 декабря власти России и Белоруссии попытаются выйти на консенсус по всем вопросам. Как ожидается, президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 7 декабря.
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Не нужно бояться

В четверг Медведев заявил, что Белоруссии не нужно бояться сокращения суверенитета при интеграции с Россией, она заложит прочный фундамент для развития отношений между странами.
Премьер добавил, что в отношениях с Белоруссией есть сложные темы, но он уверен, что решение всегда можно найти.
Он также отметил, что Союзное государство России и Белоруссии является большой ценностью, и уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.
Чуть позже белорусский лидер, обращаясь к парламентариям, высказал мнение, что Путин испытывает давление со стороны "антибелорусского окружения". Он, в частности, обратил внимание, что Россия "весьма неоднородна в плане мнений и интересов".
Лукашенко также подверг критике работу правительств Белоруссии и России, поскольку они "провалили" договоренности по поставкам в республику природного газа на 2020 год, при этом президент утверждает, что это произошло не по вине Минска. Он также заявил, что невозможно говорить о дальнейшей интеграции в этих условиях.
В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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