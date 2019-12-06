Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Самый дорогой новогодний стол ожидает жителя Самый дорогой новогодний стол ожидает жителя Чукотки , а самый дешевый - оренбуржца , сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему "Сбербанка"

В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили: домашние салаты "Оливье" с вареной колбасой и "Сельдь под шубой" (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

"Дороже всего обойдется такой новогодний стол для жителей Чукотки - 668 рублей, Приморского края - 639 рублей, Томской области - 626 рубля, Сахалинской области - 605 рублей и Ярославской области - 603 рубля. Самый доступный новогодний стол будет в Оренбургской области - 360 рублей, а также в Псковской области - 363 рубля", - рассказали аналитики.

В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 рублей, сообщили в "Эвотор". За последний год этот показатель вырос на 16%.

В Москве застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге - 464 рубля. Для жителей Волгоградской области новогодний стол будет стоить 401 рубль, Воронежской области - 404 рубля, Краснодарского края - 435 рублей, Красноярска - 439 рублей, Нижегородской области - 400 рублей, Новосибирской области - 403 рубля, Самарской области - 419 рублей, Свердловской области - 416 рублей, Севастополя - 445 рублей, Челябинской области - 450 рублей.