Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегатам из России

Разберется ли Трамп с невыдачей виз делегации России? Мнение эксперта Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН. Получится ли это сделать, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.