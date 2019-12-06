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2019-12-06T09:05+0300
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Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегатам из России
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РИА Новости

Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегатам из России

05:31 06.12.2019 (обновлено: 09:05 06.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой, которая сказывается на престиже США, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.
В четверг он принял участие во встрече дипломатов, которые представляют страны — члены Совбеза ООН, с американским лидером.

"Президент (США. — Прим. ред.), конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить", — уточнил Небензя.

Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая прошла с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
Среди них глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, главы международных комитетов Госдумы и Совфеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев, а также переводчики.
Президент США Дональд Трамп выступает на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
08:31Сказано в эфире
Разберется ли Трамп с невыдачей виз делегации России? Мнение экспертаПрезидент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН. Получится ли это сделать, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.
1858830813
Обсудить 9
Дональд ТрампВасилий НебензяООНСШАВ мире
Популярные комментарии
В США где президент имеет второе слово после конгресса и сената?! Ну-ну... Попробуйте господин Трамп. С оправданием типа "Президент, конечно, был не в курсе деталей" не смешите мировые СМИ. :-)) Или разберитесь в своей команде! На уровне ФБР. Прочистите диверсантов и засланных с других партий в вашей команде.
6 декабря, 07:47
КБКовбой Бой
1590002
Инцидент для того и создавался, чтобы с ним "лихо разобрался" Трамп.
6 декабря, 07:52
Серж
790002
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