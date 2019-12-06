Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегатам из России

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой, которая сказывается на престиже США, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.
В четверг он принял участие во встрече дипломатов, которые представляют страны — члены Совбеза ООН, с американским лидером.
"Президент (США. — Прим. ред.), конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить", — уточнил Небензя.
Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая прошла с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
Среди них глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, главы международных комитетов Госдумы и Совфеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев, а также переводчики.