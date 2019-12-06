Небензя рассказал про разговор с Трампом

"Поездка была открытая, разговор был заинтересованный, президент живо очень принимал участие в дискуссии; сам говорил, всех внимательно слушал. Обсуждали все: и Корею обсуждали, и Иран обсуждали, и Афганистан обсуждали, и Ливию обсуждали, и ООН обсуждали, и жизнь обсуждали", - сказал Небензя по итогам встречи.