Небензя рассказал про разговор с Трампом

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Разговор с президентом США Дональдом Трампом был открытым, обсуждались Северная Корея, Иран, Ливия, Афганистан, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Поездка была открытая, разговор был заинтересованный, президент живо очень принимал участие в дискуссии; сам говорил, всех внимательно слушал. Обсуждали все: и Корею обсуждали, и Иран обсуждали, и Афганистан обсуждали, и Ливию обсуждали, и ООН обсуждали, и жизнь обсуждали", - сказал Небензя по итогам встречи.