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Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
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РИА Новости

Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС

05:13 06.12.2019 (обновлено: 06:00 06.12.2019)
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© Фото : РоскосомосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосомос
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) планируется запустить с космодрома Байконур в пятницу, сообщил "Роскосмос".
Это будет 21-й космический пуск, осуществленный Россией в 2019 году. До конца года планируются еще четыре старта.
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На сайте госкорпорации говорится, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-13" намечен на 6 декабря на 12.34 мск с 31-й площадки Байконура. Отмечается, что выведение корабля на околоземную орбиту займет около 9 минут, отделение "Прогресса" от третьей ступени ракеты должно произойти в 12.43 мск.
Кораблю предстоит добираться до МКС по трехсуточной схеме, его стыковка с модулем "Пирс" российского сегмента МКС планируется 9 декабря в 13.38 мск.
По данным "Роскосмоса", "Прогресс МС-13" должен доставить на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.

НАСА попросило перенести и старт, и стыковку

Первоначально запуск "Прогресса МС-13" планировался на 20 декабря, однако в сентябре "Роскосмос" без объяснения причины сдвинул его на 6 декабря.
Позже оказалось, что "Прогресс", который должен был сближаться с МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме, будет мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, запланированной на тот же день. В результате, по просьбе НАСА в октябре "Роскосмос" перенес старт "Прогресса МС-13" на 1 декабря.
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В конце ноября запуск "Прогресса" был отложен на 6 декабря из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок. Кроме того, опять же по просьбе НАСА, "Роскосмос" отложил стыковку "Прогресса" с МКС с 8 на 9 декабря, чтобы обеспечить кораблю Dragon резервную дату стыковки.

Космонавты останутся без черной икры

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на корабле "Прогресс МС-13" отправляют новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2, установленной в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.
В середине октября космонавт Александр Скворцов сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами, что бегать на дорожке нельзя, так как на ней порвалось полотно. Специалисты в ответ отметили, что запасного полотна на станции нет, и разрешили экипажу МКС пользоваться дорожкой, так как с подобными повреждениями ее уже эксплуатировали в прошлом.
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А заведующий отделом питания ИМБП Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что "Прогресс" не привезет космонавтам традиционной черной икры, однако на нем для праздничного новогоднего стола доставят оливки и маслины с косточкой и без, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мед кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет.
Кроме того, по его словам, корабль привезет хрен, кетчуп, консервированные мелкоплодные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.

Третий "Прогресс" в 2019 году

В 2019 году "Роскосмос" запустил к МКС два "Прогресса" - в апреле и июле. Оба корабля добрались до станции за рекордные чуть более трех часов.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 164 запуска кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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