В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученые из разных стран мира, собравшиеся в здании Российской академии наук в Москве на нынешней неделе, в формате "мозгового штурма" обсуждали, что делать на фоне выглядящих все более апокалиптичными последствий таяния вечной мерзлоты, приводящего к мощным выбросам парникового газа метана, в перспективе угрожающим для живого на Земле.
Сами специалисты честно признавались, что не могут объяснить природу происходящего, и заявили о необходимости запуска национальной межведомственной программы по изучению "метанового" феномена.
Рекордный выброс
Весной нынешнего года прозвучали достаточно мрачные слова главы Российской академии наук Александра Сергеева, выступавшего на форуме "Арктика - территория диалога". Тогда Сергеев предрек, что изменения арктического климата могут вести к катастрофическим последствиям для всей планеты, прежде всего, вследствие грандиозных выбросов метана, аккумулированного в толще вечной мерзлоты. Глава РАН отмечал, что "может рвануть так, что всему земному шару мало не покажется".
Прошло всего полгода, как слова Сергеева стали приобретать зримое воплощение - ученые засекли "супервыброс" метана в водах Восточной Арктики. Это произошло в ходе экспедиции, проведенной ведущими мировыми исследователями в области деградации вечной мерзлоты под руководством заведующего лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, профессора Международного арктического научного центра при Университете Аляски Игоря Семилетова.
Ученые работали в Восточно-Сибирском море на борту российского исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш". "Мы открыли ряд новых эффектов – обнаружили точечные выбросы метана там, где их не должно было быть. Они оказались на порядок сильнее тех, что мы наблюдали последние 15 лет в других местах. Расходы сипа (газового факела – ред.) поперечником 10 метров – до тысячи кубометров метана в сутки", - рассказал Семилетов в ходе конференции.
Как вспоминал Семилетов, он впервые увидел своими глазами самый мощный выброс метана, напоминавший эффект кипящий воды. По словам ученого, этот выброс привел к без малого десятикратному увеличению концентрации метана в атмосфере над местом выхода газа. Но это был разовый выброс, уточнил ученый.
Метан в вечной мерзлоте "дремлет", находясь в составе гидратов – соединениях этого газа с водой. Гидраты устойчивы при низких температурах и повышенных давлениях, но при потеплении они разрушаются, и метан попадает в атмосферу.
Ранее группа Семилетова доказала, что вечная мерзлота деградирует все сильнее и сильнее. "До сих пор эти результаты не включаются в климатические теории. Остается еще много вопросов, на которые мы планируем получить ответы в ближайшее время", - отметил Семилетов. "Но в любом случае мы должны рассматривать этот гигантский потенциал гидратов метана, которые находятся под мерзлотой, в контексте будущих возможных серьезных климатических изменений. Все будет зависеть от масштабов деградации мерзлоты", - добавил он.
Рванет ли "бомба"?
Более мрачные оценки звучали позже на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". "Когда взорвется климатическая бомба?" – такой была тема мероприятия.
"Сейчас мы не знаем причин глобального потепления – ученые могут помониторить температуру планеты, содержание метана, углекислого газа", - сказал вице-президент РАН Юрий Балега на пресс-конференции. По его словам, хотя колебания этих показателей были всегда, но сейчас скорость колебания концентраций метана в атмосфере - "это нечто необъяснимое". "Мы ничего не можем сейчас сделать. На мой взгляд, человечество не может контролировать такие процессы", - посетовал Балега.
12 сентября, 13:30Сказано в эфиреЭколог рассказал, чем опасно потепление в ямальской тундреВ тундре на Ямале ученые нашли "оазисы" с ромашками и маками. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин, изменения климата может принести в этот край и опасные явления.
Семилетов был не столь категоричен. "Я бы не стал так драматизировать и пугать людей. Согласен, что есть реальная опасность. Скорости деградации мерзлоты гораздо выше, чем предполагалось раньше. Но на сегодня этого вклада недостаточно, чтобы (катастрофически) изменить климат", - сказал ученый. Как пояснил Семилетов, реальная опасность наступит, когда "несколько процентов шельфа будут "дырявыми", и обычным явлением станут выбросы метана такой мощности, которая наблюдалась при выбросе нынешней осенью.
"То, что мы обнаружили, я считаю, это знак того, что крайне важно сейчас изучить и понять происходящее", - сказал Семилетов. По его словам, хотя физика мощных выбросов метана исследователям пока непонятна, этот факт стимулирует "объединение усилий многих ученых для того, чтобы дать ответ о природе этого механизма". "Необходимо создать национальную межведомственную программу, направленную на изучение этого явления", - подчеркнул Семилетов ранее на конференции в РАН.
Российские ученые отметили, что смогли добиться успехов в наблюдении за поведением мерзлоты, в том числе, потому, что давно и тесно сотрудничают с зарубежными коллегами. Зарубежные участники московской конференции, в свою очередь, дали самую высокую оценку работам специалистов из России.
"Благодаря усилиям наших российских коллег мы почти смогли понять феномен "российской" Арктики. Мы должны изучить вместе эти вопросы, чтобы прогнозировать эволюцию этих явлений. Тогда человечество будет понимать, что ждет нашу планету через 100 лет. Это исключительно актуальная тема для современного общества – только крупная держава может справиться с этой задачей, поэтому я рад сотрудничеству с Российской Федерацией", – заявил член Шведской королевской академии наук, член Нобелевского комитета по химии, профессор Стокгольмского университета Орьян Густафссон.
18 октября, 19:32Стали известны потери России от таяния вечной мерзлоты