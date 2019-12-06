В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученые из разных стран мира, собравшиеся в здании Ученые из разных стран мира, собравшиеся в здании Российской академии наук Москве на нынешней неделе, в формате "мозгового штурма" обсуждали, что делать на фоне выглядящих все более апокалиптичными последствий таяния вечной мерзлоты, приводящего к мощным выбросам парникового газа метана, в перспективе угрожающим для живого на Земле.

Сами специалисты честно признавались, что не могут объяснить природу происходящего, и заявили о необходимости запуска национальной межведомственной программы по изучению "метанового" феномена.

Рекордный выброс

Весной нынешнего года прозвучали достаточно мрачные слова главы Российской академии наук Александра Сергеева, выступавшего на форуме "Арктика - территория диалога". Тогда Сергеев предрек, что изменения арктического климата могут вести к катастрофическим последствиям для всей планеты, прежде всего, вследствие грандиозных выбросов метана, аккумулированного в толще вечной мерзлоты. Глава РАН отмечал, что "может рвануть так, что всему земному шару мало не покажется".

Прошло всего полгода, как слова Сергеева стали приобретать зримое воплощение - ученые засекли "супервыброс" метана в водах Восточной Арктики. Это произошло в ходе экспедиции, проведенной ведущими мировыми исследователями в области деградации вечной мерзлоты под руководством заведующего лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, профессора Международного арктического научного центра при Университете Аляски Игоря Семилетова.

Ученые работали в Восточно-Сибирском море на борту российского исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш". "Мы открыли ряд новых эффектов – обнаружили точечные выбросы метана там, где их не должно было быть. Они оказались на порядок сильнее тех, что мы наблюдали последние 15 лет в других местах. Расходы сипа (газового факела – ред.) поперечником 10 метров – до тысячи кубометров метана в сутки", - рассказал Семилетов в ходе конференции.

Как вспоминал Семилетов, он впервые увидел своими глазами самый мощный выброс метана, напоминавший эффект кипящий воды. По словам ученого, этот выброс привел к без малого десятикратному увеличению концентрации метана в атмосфере над местом выхода газа. Но это был разовый выброс, уточнил ученый.

Метан в вечной мерзлоте "дремлет", находясь в составе гидратов – соединениях этого газа с водой. Гидраты устойчивы при низких температурах и повышенных давлениях, но при потеплении они разрушаются, и метан попадает в атмосферу.

Ранее группа Семилетова доказала, что вечная мерзлота деградирует все сильнее и сильнее. "До сих пор эти результаты не включаются в климатические теории. Остается еще много вопросов, на которые мы планируем получить ответы в ближайшее время", - отметил Семилетов. "Но в любом случае мы должны рассматривать этот гигантский потенциал гидратов метана, которые находятся под мерзлотой, в контексте будущих возможных серьезных климатических изменений. Все будет зависеть от масштабов деградации мерзлоты", - добавил он.

Рванет ли "бомба"?

Более мрачные оценки звучали позже на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". "Когда взорвется климатическая бомба?" – такой была тема мероприятия.

"Сейчас мы не знаем причин глобального потепления – ученые могут помониторить температуру планеты, содержание метана, углекислого газа", - сказал вице-президент РАН Юрий Балега на пресс-конференции. По его словам, хотя колебания этих показателей были всегда, но сейчас скорость колебания концентраций метана в атмосфере - "это нечто необъяснимое". "Мы ничего не можем сейчас сделать. На мой взгляд, человечество не может контролировать такие процессы", - посетовал Балега.

Семилетов был не столь категоричен. "Я бы не стал так драматизировать и пугать людей. Согласен, что есть реальная опасность. Скорости деградации мерзлоты гораздо выше, чем предполагалось раньше. Но на сегодня этого вклада недостаточно, чтобы (катастрофически) изменить климат", - сказал ученый. Как пояснил Семилетов, реальная опасность наступит, когда "несколько процентов шельфа будут "дырявыми", и обычным явлением станут выбросы метана такой мощности, которая наблюдалась при выбросе нынешней осенью.

"То, что мы обнаружили, я считаю, это знак того, что крайне важно сейчас изучить и понять происходящее", - сказал Семилетов. По его словам, хотя физика мощных выбросов метана исследователям пока непонятна, этот факт стимулирует "объединение усилий многих ученых для того, чтобы дать ответ о природе этого механизма". "Необходимо создать национальную межведомственную программу, направленную на изучение этого явления", - подчеркнул Семилетов ранее на конференции в РАН.

Российские ученые отметили, что смогли добиться успехов в наблюдении за поведением мерзлоты, в том числе, потому, что давно и тесно сотрудничают с зарубежными коллегами. Зарубежные участники московской конференции, в свою очередь, дали самую высокую оценку работам специалистов из России.