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2019-12-06T10:41+0300
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Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
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РИА Новости

Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО

05:11 06.12.2019 (обновлено: 10:41 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вступление России в НАТО может превратить альянс в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, создать перспективу новых переговоров о ядерном разоружении и наладить трехсторонний диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Таким мнением поделилось немецкое издание Handelsblatt.
По словам авторов статьи, пригласить Россию в Североатлантический альянс следует Дональду Трампу. У президента США появился шанс разработать такую "восточную политику", которая может открыть новую главу в российско-американских отношениях и создать "альянс мира" с участием России.
Это позволит Вашингтону и Москве запустить процесс перераспределения баланса в глобальной системе безопасности. Создание нового альянса укрепит НАТО, поскольку Москва перестанет восприниматься как "противник", а станет гарантом европейской безопасности.
Издание считает, что для эффективности такой политики Трампу потребуется смелая дипломатия с так называемым нормандским форматом. При этом обязательным должно быть выполнение Минских соглашений.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне
Вчера, 08:00
"Мы можем поладить". НАТО планирует отказаться от "российской угрозы"
Авторы уточняют, что новый договор НАТО должен включать оговорку, позволяющую США, России и европейским странам иметь разные мнения по вопросам безопасности за пределами Европы. Они допускают, что Брюссель остался бы столицей нового альянса, однако вторую штаб-квартиру можно было бы организовать в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 06:35
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
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Дональд ТрампБрюссельНАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Они хотят втюхать нам F35 ? Или закупить С400 всем ?
6 декабря, 05:22
ffrolgohom
33390000
Основная цель НАТО - противостояние Российской Федерации. Если Российская Федерация станет членом НАТО, то существование этой организации теряет весь смысл.
6 декабря, 05:47
tolik.knyazev.1954
6420001
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