Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вступление России в НАТО может превратить альянс в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, создать перспективу новых переговоров о ядерном разоружении и наладить трехсторонний диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Таким мнением поделилось немецкое издание Handelsblatt.
По словам авторов статьи, пригласить Россию в Североатлантический альянс следует Дональду Трампу. У президента США появился шанс разработать такую "восточную политику", которая может открыть новую главу в российско-американских отношениях и создать "альянс мира" с участием России.
Это позволит Вашингтону и Москве запустить процесс перераспределения баланса в глобальной системе безопасности. Создание нового альянса укрепит НАТО, поскольку Москва перестанет восприниматься как "противник", а станет гарантом европейской безопасности.
Издание считает, что для эффективности такой политики Трампу потребуется смелая дипломатия с так называемым нормандским форматом. При этом обязательным должно быть выполнение Минских соглашений.
Авторы уточняют, что новый договор НАТО должен включать оговорку, позволяющую США, России и европейским странам иметь разные мнения по вопросам безопасности за пределами Европы. Они допускают, что Брюссель остался бы столицей нового альянса, однако вторую штаб-квартиру можно было бы организовать в России.
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