Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО

Это позволит Вашингтону и Москве запустить процесс перераспределения баланса в глобальной системе безопасности. Создание нового альянса укрепит НАТО, поскольку Москва перестанет восприниматься как "противник", а станет гарантом европейской безопасности.

Авторы уточняют, что новый договор НАТО должен включать оговорку, позволяющую США, России и европейским странам иметь разные мнения по вопросам безопасности за пределами Европы. Они допускают, что Брюссель остался бы столицей нового альянса, однако вторую штаб-квартиру можно было бы организовать в России.