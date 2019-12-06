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В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
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РИА Новости

В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования

04:53 06.12.2019 (обновлено: 11:28 06.12.2019)
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкАкция в Риге в защиту образования на русском языке. 5 декабря 2019
Акция в Риге в защиту образования на русском языке. 5 декабря 2019
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Акция в Риге в защиту образования на русском языке. 5 декабря 2019
РИГА, 6 дек — РИА Новости. Организаторы шествия в защиту русского образования в Латвии, которое прошло вечером в четверг в Риге, довольны его результатом, заявил РИА Новости сопредседатель организовавшего акцию протеста "Русского союза Латвии" Мирослав Митрофанов.
Шествие организовала партия "Русский союз Латвии" совместно со Штабом защиты русских школ. Люди держали в руках фонарики и включенные мобильные телефоны, таким образом символизируя борьбу света с тьмой. Также участники акции протеста держали плакаты с надписями на русском, латышском и английском языках. В шествии от здания министерства образования и науки в Старой Риге до памятника Свободы, по данным организаторов, приняли участие около тысячи человек.
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"Мы довольны результатом! В условиях зимнего холода и темноты на марш в защиту русских школ собралось много латвийцев. Меня особо растрогали малыши — дети младшего школьного возраста, которые шли во главе колонны. У нас есть будущее, поскольку наши дети вместе с нами в борьбе за будущее русских школ. Они быстро учатся. Их поколение не даст себя обмануть и не даст властям повторить несправедливость, допущенную по отношению к русским Латвии в первые десятилетия XXI века", — сказал Митрофанов.
При этом он отметил, что русскоязычному населению Латвии необходимо объединится.
"Мы довольны сегодняшним маршем. Но надо понимать, что для серьезных изменений нужна консолидированная позиция всей русской общины. Но из-за предательского отношения коррупционера Ушакова, который остается лидером русской общины и прячется от правосудия за границей, нам надо надо рассчитывать именно на взаимодействие с современно мыслящими латышами", — сказал Митрофанов.
Сейм 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного.
Рига
2 ноября, 19:01
Русский союз Латвии призвал ввести санкции из-за сноса советских памятников
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Мирослав МитрофановРусский союз ЛатвииЛатвияРигаВ мире
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