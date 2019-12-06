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В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
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РИА Новости

В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой

04:40 06.12.2019 (обновлено: 10:54 06.12.2019)
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© AP Photo / Alan DiazСотрудники полиции Майами
Сотрудники полиции Майами
© AP Photo / Alan Diaz
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ограбление ювелирного магазина во Флориде закончилось взятием заложника, масштабной полицейской погоней, перестрелкой и гибелью четырех человек, сообщает местная газета Miami Herald.
Налет на магазин Regent Jewelers произошел в городке Корал-Гейблз. Злоумышленники сделали несколько выстрелов, отскочившая пуля рикошетом ранила в лоб сотрудницу заведения.
Пытавшиеся скрыться грабители угнали грузовик компании по экспресс-доставке UPS и взяли в заложники его водителя.
Масштабная погоня за налетчиками закончилась в городе Мирамар. К остановившемуся грузовику приблизились сразу 20 полицейских. Началась перестрелка, в которой были убиты двое грабителей, а также погибли заложник и мужчина, сидевший в припаркованном рядом автомобиле. Никто из стражей порядка не пострадал.
Сотрудники полиции и ФБР в США
3 января, 23:28
В США два человека погибли в перестрелке
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