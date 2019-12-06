В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой

Налет на магазин Regent Jewelers произошел в городке Корал-Гейблз. Злоумышленники сделали несколько выстрелов, отскочившая пуля рикошетом ранила в лоб сотрудницу заведения.

Пытавшиеся скрыться грабители угнали грузовик компании по экспресс-доставке UPS и взяли в заложники его водителя.

Масштабная погоня за налетчиками закончилась в городе Мирамар. К остановившемуся грузовику приблизились сразу 20 полицейских. Началась перестрелка, в которой были убиты двое грабителей, а также погибли заложник и мужчина, сидевший в припаркованном рядом автомобиле. Никто из стражей порядка не пострадал.