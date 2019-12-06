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РИА Наука
2019-12-06T05:09+0300
https://ria.ru/20191206/1562035482.html
Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
https://cdn25.img.ria.ru/images/96599/45/965994545_0:110:2859:1718_1036x0_80_0_0_c3695d694fed26aa8c4a5d2241b2b71b.jpg
РИА Новости

Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина

04:34 06.12.2019 (обновлено: 05:09 06.12.2019)
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© Fotolia / bernanamoglu Женщина держит таблетку
Женщина держит таблетку
© Fotolia / bernanamoglu
Женщина держит таблетку. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком, следует из исследования Национальных институтов здравоохранения США. Научная работа опубликована на сайте JAMA Network.
Исследователи изучили информацию о более чем 140 тысячах американских граждан, собиравшуюся в среднем в течение 12,5 лет, и выяснили, что из тех, кто употреблял аспирин от одного до трех раз в неделю, была ниже смертность после развития рака простаты, толстого кишечника и прямой кишки, легких и яичника.
Однако, подчеркивают исследователи, подобная закономерность обнаружена лишь у людей с нормальным весом — у испытуемых с весом ниже или выше нормы такого эффекта от аспирина не нашли.
Также авторы научной работы признали, что необходимы дальнейшие исследования для выявления закономерности между индексом массы тела и эффективностью аспирина как потенциального средства для предотвращения онкологических заболеваний.
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В последние годы у ученых возродился интерес к аспирину и другим лекарствам на базе салициловой кислоты, которые, как показали опыты, обладают сильными противораковыми свойствами. Аспирин, по словам медиков-экспериментаторов, способен в несколько раз усиливать эффективность иммунотерапии, а также самостоятельно бороться с лейкемией, раком прямой кишки и рядом других опухолей и повысить шансы на выживание после химиотерапии на 15-20 процентов.
С другой стороны, многие регулирующие органы, в том числе американская FDA (Food and Drug Administration), не рекомендует или даже запрещает принимать аспирин из-за того, что он может вызвать кровотечения, инсульты и усиливать язвы, поскольку обладает свойством растворять тромбы в сосудах мозга и кишечника.
Таблетки. Архивное фото
5 мая 2018, 17:15РИА Наука
Ученые рассказали, чем опасен регулярный прием аспирина
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РИА НаукаракЗдоровьеСША
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