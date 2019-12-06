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В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
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РИА Новости

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

04:06 06.12.2019 (обновлено: 11:16 06.12.2019)
120602
© Фото : olgaarts.comВиктор Шеймов
Виктор Шеймов
© Фото : olgaarts.com
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет The Washington Post.
Отмечается, что Шеймов до побега работал в Восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью. В 1980 году агенты ЦРУ вывезли его вместе с женой и дочерью из Москвы.
Всю оставшуюся жизнь Шеймов провел в США.
Умер он 18 октября в своем доме в небольшом городе Виенна в штате Виргиния. Его смерть, о которой ранее не сообщалось, подтвердила супруга Ольга. Шеймов скончался от осложнений, вызванных болезнью легких.
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