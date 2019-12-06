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Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
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РИА Новости

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

03:54 06.12.2019 (обновлено: 13:04 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители пивного бара
Посетители пивного бара
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Врачи рассказали РИА Новости в преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч, как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья, почему лучше заедать алкоголь жирным мясом и что поможет наутро после празднований.
В декабре традиционно начинается сезон корпоративов в компаниях и предновогодних встреч с друзьями и близкими. Опрошенные РИА Новости врачи сходятся во мнении, что если без алкоголя не обойтись, нужно соблюдать ряд правил, чтобы максимально долго удержаться на ногах и не болеть наутро.
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Главные правила

Опрошенные РИА Новости врачи единогласно отмечают, что нет единой нормы алкоголя для всех, у каждого человека опьянение наступает индивидуально. По словам врача-терапевта клинического госпиталя на Яузе Виктора Лишина, в организме каждого человека содержится фермент, отвечающий за то, сколько он может выпить.
"Есть такой фермент алкогольдегидрогеназа, он есть в организме каждого человека, и чем его больше, тем человек может выпить больше. Как правило, его больше у людей с юга, с Кавказа, потому что там люди любят пить вино, и вообще, там, где люди любят пить вино, там этот фермент вырабатывается, и они могут выпить больше и при этом адекватно себя вести. А дальше все зависит от человека", — сказал Лишин.
По мнению психиатра-нарколога Александра Ковтуна, каждый должен рассчитывать умеренную дозу лично для себя. Также есть примерный показатель того, за сколько алкоголь перерабатывается организмом человека средней весовой категории.
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"Если человек все-таки хочет изменить свое психическое и физическое сознание, то умеренность здесь главный принцип безопасности и благополучного исхода. Есть, конечно, количество выведения алкоголя: например, 50 миллилитров водки выводятся в течение часа, то есть элиминируется печенью, перерабатывается таким образом, что алкогольное опьянение клинически незаметно. Только можно по запаху определить или по замерам алкометром. Опять же речь идет о среднем человеке весом около 70 килограмм", — говорит он.
Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
"Надо выпивать алкогольные напитки на сытый желудок, а не на голодный. Это правило номер один. И второе правило — это не смешивать разные алкогольные напитки, например пиво с водкой, шампанское с водкой и так далее. Если человек собирается провести длинный вечер и выпить немало спиртного, то лучше ограничиться каким-то одним напитком", — говорит он.
По его словам, движение, возможно танцы, также помогут обменным процессам в организме, и алкоголь распределится лучше. "Обменные процессы идут лучше, когда человек находится в движении. В идеале — делать перерывы, не наедаться и сразу не набрасываться на алкоголь. Естественно, движение помогает лучше распределить не только алкоголь, но и калории. Которые мы получаем во время еды, так что, конечно, двигаться лучше", — сказал Магалиф.
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Чем заедать

По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, к выбору закусок на корпоративах тоже нужно подойти правильно. По ее словам, хороший выбор — продукты, содержащие растительную клетчатку.
"Растительная клетчатка позволяет не сразу всасываться, а замедлить процесс всасывания алкогольных калорий. Это могут быть овощи, зелень, зеленые салаты, с использованием которых стимулируется работа желудочно-кишечного тракта и выработка идет секретов, ферментов", — говорит эксперт.
Однако, по ее словам, одной клетчатки недостаточно, ее лучше совмещать с источниками белка и жиров.
"Секреторная и ферментативная активность после клетчатки только повышается. Но если клетчатка будет смешана с источником белка, а также жиром в составе этих продуктов, то ситуация облегчается, потому что жировые и белковые компоненты надолго остаются в желудке, они обрабатываются в кислой среде, и процесс этот достаточно пролонгированный — от двух до четырех часов", — сказала Королева.
Поэтому алкогольные калории, которые поступают в желудок, будут либо усваиваться медленно либо пройдут в нижний отдел желудочно-кишечного тракта, что также снижает риск отравления алкоголем.
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По ее словам, в качестве таких источников белка можно использовать жирное мясо, рыбу и птицу. "Они должны поступать в организм вместе с алкоголем, для того чтобы снизить факторы риска по алкогольному отравлению", — добавила Королева.
А, например, соленья, которые часто служат закуской, по словам Королевой, никакого влияния на всасываемость алкоголя не имеют.
Кроме того, добавил Лишин, чтобы снизить опьяняющий эффект, спиртное лучше запивать водой.

Наутро

Алкоголь, напомнил он, в принципе сильно обезвоживает организм, поэтому на следующее утро недостаток жидкости нужно будет восполнить, а в воду можно добавить лимон.
"Побольше жидкости, так как алкоголь выводит воду из организма. Вода с лимоном жидкость восполняет, также витамин С. Кровь густеет, потому что ее меньше становится, поэтому ее надо разжижить", — говорит Лишин.
В целом опрошенные РИА Новости врачи сходятся во мнении, что рецепт от похмелья у каждого индивидуален, кому-то помогает аспирин и много воды, а кому-то кефир — а в целом лучше вообще не пить.
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11 ноября, 08:00РИА Наука
Пенное токсичное. Когда крафтовое пиво опасно для здоровья
13924721017
Обсудить 11
Новый год—2020Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Советы ни о чем... Когда у человека отключается голова, ща он будет соблюдать пропорции клетчатки и жиров ))
6 декабря, 07:51
Дмитрий Широков
960000
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