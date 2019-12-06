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Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в московских парках
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РИА Новости

Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в московских парках

03:40 06.12.2019 (обновлено: 08:43 06.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске
Сойка в городском парке Беличий остров после ночного снегопада в Петрозаводске
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Зимующих в Москве птиц рекомендуется кормить ягодами и сыром, а ржаной хлеб, наоборот, давать категорически запрещено, рассказала РИА Новости глава экоцентра "Мосприроды" Светлана Подвинцева.
"Как только установились определенные погодные условия, а именно низкая температура воздуха и постоянный снежный покров, рекомендуется начинать подкормку зимующих в городе птиц", - рассказала Подвинцева.
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"Последнее условие – постоянный снежный покров – связано с тем, что находить пищу самостоятельно пернатым становится трудно. А для некоторых видов водоплавающих птиц фактор наличия подкормки может повлиять на задержку миграции в теплые страны, что сделает перелет еще более трудным и опасным", - пояснила эксперт.
По ее словам, снег в Москве только выпал, низкая температура еще не установилась, поэтому пока подкормка еще не жизненно важна, но все равно желающие накормить птиц могут начинать это делать уже сейчас.
"Вот прямо сейчас в данный момент подкормка не жизненно важна. Но почему бы не начать, можно конечно. Это летом лучше не подкармливать вообще", - сказала Подвинцева.
По ее словам, лучше всего кормить птиц неочищенными зернами и подсушенными ягодами.
"Базовыми продуктами в составе правильного корма для птиц в зимний период являются зерновая смесь (зерна должны быть неочищенными, то есть в оболочке), подсушенные ягоды (боярышник, рябина). Кроме того, хорошо добавлять высококалорийные продукты: семена подсолнечника, арахис, лесные и грецкие орехи. Также можно класть в кормушку некопченое, несоленое и неперченое сало, кусочки пресного сыра и творога", - рассказала Подвинцева.
Самое главное - все продукты должны быть свежими, неиспорченными и в сыром виде, подчеркнула она.
"Не сладкое, не жареное, не соленое, не перченое, не копченое. Также в кормушку не стоит класть черный ржаной хлеб, поскольку этот продукт, как правило, вызывает у пернатых брожение в желудке. А вот белый хлеб лучше давать в подсушенном и измельченном виде", - сказала эксперт.
По ее словам, зимняя подкормка птиц – еще и отличная возможность понаблюдать за разными видами птицами, изучить их повадки. "Злаки в вашей кормушке привлекут воробьев, щеглов и зеленушек; шишки, орехи и желуди – лакомство дятлов и соек; а на засушенные ягоды рябины или боярышника слетятся самые красивые обитатели Москвы – снегири и свиристели", - перечислила собеседница.
Кроме того, по словам эколога, нужно регулярно пополнять кормушки, а также периодически чистить от испортившегося при перепадах температур корма.
"Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить подсушенный белый хлеб, цельнозерновой хлеб, овсяные хлопья (геркулес), комбикорм. Еще лучше давать водоплавающим специализированный комбикорм для домашней птиц, так как в нем ничего вредного для пищеварительной системы птиц не входит", - сказала Подвинцева.
Кормушка для птиц. Архивное фото
3 декабря 2018, 13:43
Специалисты Мосприроды рассказали о правилах зимней подкормки животных
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