Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в московских парках

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Зимующих в Зимующих в Москве птиц рекомендуется кормить ягодами и сыром, а ржаной хлеб, наоборот, давать категорически запрещено, рассказала РИА Новости глава экоцентра "Мосприроды" Светлана Подвинцева.

"Как только установились определенные погодные условия, а именно низкая температура воздуха и постоянный снежный покров, рекомендуется начинать подкормку зимующих в городе птиц", - рассказала Подвинцева.

"Последнее условие – постоянный снежный покров – связано с тем, что находить пищу самостоятельно пернатым становится трудно. А для некоторых видов водоплавающих птиц фактор наличия подкормки может повлиять на задержку миграции в теплые страны, что сделает перелет еще более трудным и опасным", - пояснила эксперт.

По ее словам, снег в Москве только выпал, низкая температура еще не установилась, поэтому пока подкормка еще не жизненно важна, но все равно желающие накормить птиц могут начинать это делать уже сейчас.

"Вот прямо сейчас в данный момент подкормка не жизненно важна. Но почему бы не начать, можно конечно. Это летом лучше не подкармливать вообще", - сказала Подвинцева.

По ее словам, лучше всего кормить птиц неочищенными зернами и подсушенными ягодами.

"Базовыми продуктами в составе правильного корма для птиц в зимний период являются зерновая смесь (зерна должны быть неочищенными, то есть в оболочке), подсушенные ягоды (боярышник, рябина). Кроме того, хорошо добавлять высококалорийные продукты: семена подсолнечника, арахис, лесные и грецкие орехи. Также можно класть в кормушку некопченое, несоленое и неперченое сало, кусочки пресного сыра и творога", - рассказала Подвинцева.

Самое главное - все продукты должны быть свежими, неиспорченными и в сыром виде, подчеркнула она.

"Не сладкое, не жареное, не соленое, не перченое, не копченое. Также в кормушку не стоит класть черный ржаной хлеб, поскольку этот продукт, как правило, вызывает у пернатых брожение в желудке. А вот белый хлеб лучше давать в подсушенном и измельченном виде", - сказала эксперт.

По ее словам, зимняя подкормка птиц – еще и отличная возможность понаблюдать за разными видами птицами, изучить их повадки. "Злаки в вашей кормушке привлекут воробьев, щеглов и зеленушек; шишки, орехи и желуди – лакомство дятлов и соек; а на засушенные ягоды рябины или боярышника слетятся самые красивые обитатели Москвы – снегири и свиристели", - перечислила собеседница.

Кроме того, по словам эколога, нужно регулярно пополнять кормушки, а также периодически чистить от испортившегося при перепадах температур корма.