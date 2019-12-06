Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем даже у тех, кто регулярно уделяет время тренировкам и ведет здоровый образ жизни. К такому выводу пришли ученые Отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем даже у тех, кто регулярно уделяет время тренировкам и ведет здоровый образ жизни. К такому выводу пришли ученые Колорадского университета в Боулдере , пишет MedicalXpress

В ходе семилетнего исследования эксперты изучили режим сна, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа.

Выяснилось, что люди, спавшие меньше шести часов в сутки, на двадцать процентов более подвержены риску инфаркта, нежели те, кто спал от шести до девяти часов. При этом у тех, кто тратил на сон больше девяти часов, вероятность сердечного приступа возросла на 34 процента.

Исследователи отметили, что сон продолжительностью от шести до девяти часов снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18 процентов.