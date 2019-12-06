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Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
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РИА Новости

Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна

03:42 06.12.2019 (обновлено: 10:43 06.12.2019)
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© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница
© Depositphotos / logoff
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем даже у тех, кто регулярно уделяет время тренировкам и ведет здоровый образ жизни. К такому выводу пришли ученые Колорадского университета в Боулдере, пишет MedicalXpress.
В ходе семилетнего исследования эксперты изучили режим сна, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа.
Выяснилось, что люди, спавшие меньше шести часов в сутки, на двадцать процентов более подвержены риску инфаркта, нежели те, кто спал от шести до девяти часов. При этом у тех, кто тратил на сон больше девяти часов, вероятность сердечного приступа возросла на 34 процента.
Исследователи отметили, что сон продолжительностью от шести до девяти часов снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18 процентов.
Кроме того, недостаток сна может влиять на слизистую оболочку артерий или эндотелия, а также на развитие воспалительных клеток в костном мозге, тогда как слишком долгий сон может спровоцировать воспаление в организме.
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Колорадский университет в БоулдереЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаСША
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