Трамп призвал постпредов при ООН к совместному решению мировых проблем

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе приема в Белом доме в четверг для постоянных представителей стран-членов СБ ООН призвал их к совместному решению глобальных проблем, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Трамп призвал постоянных представителей СБ ООН работать вместе для решения глобальных проблем, от денуклеаризации Корейского полуострова до мирных переговоров в Афганистане", - говорится в сообщении.
Также он призвал дипломатов принять меры по противодействию "злонамеренным субъектам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию".
"Хотя Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом, президент напомнил постоянным представителям, что каждая страна должна внести свой вклад в выполнение мандата СБ ООН по поддержанию международного мира и безопасности", - отметили в пресс-службе.