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Трамп призвал постпредов при ООН к совместному решению мировых проблем
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РИА Новости

Трамп призвал постпредов при ООН к совместному решению мировых проблем

03:33 06.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе приема в Белом доме в четверг для постоянных представителей стран-членов СБ ООН призвал их к совместному решению глобальных проблем, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Трамп призвал постоянных представителей СБ ООН работать вместе для решения глобальных проблем, от денуклеаризации Корейского полуострова до мирных переговоров в Афганистане", - говорится в сообщении.
Также он призвал дипломатов принять меры по противодействию "злонамеренным субъектам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию".
"Хотя Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом, президент напомнил постоянным представителям, что каждая страна должна внести свой вклад в выполнение мандата СБ ООН по поддержанию международного мира и безопасности", - отметили в пресс-службе.
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Дональд ТрампСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
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