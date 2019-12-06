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В Раде намерены инициировать отставку главы МИД, рассказал депутат
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РИА Новости

В Раде намерены инициировать отставку главы МИД, рассказал депутат

03:23 06.12.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена инициировать отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, так как он "вредит" государству и ставит под угрозу "нормандский" саммит, заявил депутат Александр Качный.
Ранее Пристайко заявил, что позиции Киева по Донбассу в преддверии встречи "нормандской четверки" в Париже не изменились. В частности, Киев принципиально против прямых переговоров с ополченцами и проведения выборов в Донбассе до возвращения контроля над российско-украинской границей.
"Наша фракция инициирует его (Пристайко) отставку, потому что этот человек находится абсолютно не на месте. Это заместитель предыдущего порошенковского министра (Павла Климкина), агрессивная риторика которого продолжается… Мы видим, как Пристайко делает все, чтобы навредить президенту, нашей стране и всему украинскому народу, чтобы встреча в нормандском формате была сорвана", - сказал Качный в эфире телеканала Newsone.
Его фракция располагает 44 из 450 парламентских кресел.
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Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском" формате. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Депутат Рады рассказал о целях Украины на "нормандском" саммите
2640000
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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