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Плавучий космодром перебазируют в Россию к весне, сообщил источник
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РИА Новости

Плавучий космодром перебазируют в Россию к весне, сообщил источник

03:08 06.12.2019
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт" будет перебазирован из США в Россию в феврале-марте будущего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна предварительно планируется на февраль-март 2020 года", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, пойдет ли "плавучий космодром" через Тихий океан своим ходом или будет буксирован.
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Ранее пресс-служба группы компаний S7 (владелец проекта) сообщила, что получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году. После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.
Ранее о том, что проект планируется перебазировать из порта Лонг-Бич в США на Дальний Восток сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Местом постоянного базирования, по его словам, может стать порт в Большом Камне под Владивостоком. Причины перебазирования не сообщались. Для продолжения эксплуатации платформы в России Роскосмос предложил запускать с нее создающуюся сейчас ракету "Союз-5". Для проведения пусков, как и прежде, пусковой платформе придется выходить в экваториальный район Тихого океана.
Ранее сообщалось, что пусковую платформу Odyssey подготовили к перебазированию - демонтировали все американское и украинское оборудование. Речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша". Оно складировано в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич.
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Это не первый случай, когда "Морской старт" хотят перевести на Дальний Восток. Вопрос о смене порта обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7. Она планировала восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит", но так их и не получила.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
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КосмосКосмос - РИА НаукаРоскосмосМорской старт (космодром)Дмитрий РогозинСША
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