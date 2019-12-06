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СМИ: США планируют направить на Ближний Восток еще до 7 тысяч военных
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РИА Новости

СМИ: США планируют направить на Ближний Восток еще до 7 тысяч военных

02:49 06.12.2019
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© AP Photo / Shakh AivazovСолдаты армии США на учениях в Европе
Солдаты армии США на учениях в Европе
© AP Photo / Shakh Aivazov
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пентагон может направить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военнослужащих дополнительно, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправить в регион 14 тысяч военнослужащих, Пентагон это опроверг. Однако замминистра обороны США Джон Руд подтвердил, что возможность расширения контингента рассматривается.
Согласно источникам телеканала, военное усиление США в регионе будет происходить за счет боевой авиации и подразделений противоракетной обороны, в частности, речь может идти о дополнительной батарее ЗРК Patriot.
Кроме того, как сообщает телеканал, в регион после нескольких месяцев задержки, вызванной неисправностью, направился авианосец Harry S. Truman, который доставит пять тысяч моряков и порядка 80 самолетов. Начиная с мая в районе Персидского залива на боевом дежурстве находится авианосец Abraham Lincoln.
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Ближний ВостокМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
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