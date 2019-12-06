СМИ: США планируют направить на Ближний Восток еще до 7 тысяч военных

Кроме того, как сообщает телеканал, в регион после нескольких месяцев задержки, вызванной неисправностью, направился авианосец Harry S. Truman, который доставит пять тысяч моряков и порядка 80 самолетов. Начиная с мая в районе Персидского залива на боевом дежурстве находится авианосец Abraham Lincoln.