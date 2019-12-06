Нацгвардия Миннесоты подтвердила факт крушения вертолета Black Hawk

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нацгвардия Миннесоты подтвердила, что пропавший с радаров вертолет Black Hawk потерпел крушение недалеко от города Сент-Клауд.
Ранее пресс-служба нацгвардии Миннесоты сообщила РИА Новости о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk. Как отметили в силовой структуре, вертолет проводил испытательный полет в рамках технического обслуживания из города Сент-Клауд в штате Миннесота. На борту воздушного судна находились три сотрудника нацгвардии штата.
"Мы можем подтвердить, что вертолет национальной гвардии Миннесоты UH-60 (Black Hawk – ред.) упал к югу от Сент-Клауда. Местные власти находятся на месте происшествия", - говорится в сообщении нацгвардии штата в Twitter.
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