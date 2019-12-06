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Новое оружие России
2019-12-06T02:31+0300
https://ria.ru/20191206/1562034994.html
Эксперт назвал ядерную сферу, где Россия превосходит США
https://cdn24.img.ria.ru/images/151165/16/1511651618_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_3e01984e8652e114e11ed2b05da0e4a9.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал ядерную сферу, где Россия превосходит США

02:31 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс с РС-24 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал конструктор межконтинентальных ракет "Булава" и "Ярс" Юрий Соломонов.
По словам академика РАН, причиной этому стали своевременные работы по модернизации вооружения. Для этого были использованы довольно серьезные интеллектуальные ресурсы. При этом Россия начала процесс модернизации ядерных сил наземного базирования гораздо раньше Соединенных Штатов.

"В США последняя модернизация проходила 10-15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960 года. У них в свое время были попытки создать подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК). Но у них это дело сопряжено с огромными финансовыми затратами. И они на это не идут", – отметил Соломонов.

Конструктор добавил, что гордостью российской оборонки стала межконтинентальная баллистическая ракета PC-24 "Ярс", которая имеет новые двигательные установки и боевое оснащение, а также существенно более высокие характеристики с точки зрения боевой эффективности.
Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс" разработана на основе ракеты РС-12М2 "Тополь-М". Ракета обладает максимальной дальностью полета в 11-12 тысяч километров и при стартовой массе около 47 тонн может нести боеголовки массой 1,3 тонны с тремя-четырьмя боевыми блоками с зарядом мощностью до 300 килотонн.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
14 ноября, 03:20
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14731011
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Новое оружие РоссииРоссийская академия наукРоссияСШАБезопасностьВ мире
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