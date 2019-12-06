Эксперт назвал ядерную сферу, где Россия превосходит США

"В США последняя модернизация проходила 10-15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960 года. У них в свое время были попытки создать подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК). Но у них это дело сопряжено с огромными финансовыми затратами. И они на это не идут", – отметил Соломонов.