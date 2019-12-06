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США ввели новые санкции в отношении России
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РИА Новости

США ввели новые санкции в отношении России

02:22 06.12.2019 (обновлено: 05:25 06.12.2019)
171811
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин.
Ограничительные меры введены в отношении компании Evil Corp, которая в сообщении названа "российской киберпреступной организацией, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex".
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
00:50
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Также под санкции попадают 17 физических лиц и семь организаций.
Как сообщили в Минюсте США, в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинуты обвинения против россиянина Максима Якубца, проживающего в Москве.
По данным ведомства, он совершил в компьютерный взлом и банковское мошенничество и таким образом ответственен "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".
В Минюсте утверждают, что Якубец руководил преступной группой, которая распространяла вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личных и финансовых данных.
Аналогичные обвинения предъявили Игорю Турашеву, проживающему, по данным властей США, в России.
Как заявляет обвинение, россияне по всему миру "заразили" вредоносной программой несколько сот тысяч компьютеров, в результате чего жертвы атак потеряли в общей сложности свыше 70 миллионов долларов.
Госдепартамент и ФБР объявили награду в пять миллионов долларов за сведения, "которые приведут к поимке или доказательству вины Якубца".

Реакция российской стороны

Депутат Госдумы Антон Морозов считает, что нужно перестать реагировать на постоянное расширение антироссийских мер со стороны США.
"Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут", — цитирует его RT.
Политик отметил, что России и США необходимо выстраивать отношения на основе взаимных интересов.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что даже американские здравомыслящие политики не надеются, что российской экономике в результате ограничительных мер будет причинен значительный ущерб.
"Эти санкции, на мой взгляд, преследуют совершенно иную цель, являя собой пример Европе, — делай как мы", — написал он в своем Facebook.
По мнению сенатора, санкционная политика США направлена на разъединение Европы и превращение в очаг различных конфликтов. Клинцевич добавил, что цель новых мер заключается в том, чтобы максимальным образом затруднить поиск оптимальных решений на предстоящем саммите "нормандской четверки".
Министерство финансов США в Вашингтоне
Вчера, 19:59Сказано в эфире
"Россия ‒ на острие атаки". Политолог о новых санкциях СШАВ США введены санкции против ряда российских компаний и физлиц, связанных, по версии американских юристов, с киберпреступлениями. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Василий Колташов.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также отверг обвинения США в связи правительства России с хакерами. Дипломат назвал их беспочвенными и отметил, что американцы не представили никаких доказательств.
Он напомнил, что Москва не раз предлагала Вашингтону наладить диалог в сфере кибербезопасности, но американские власти игнорируют попытки России выстраивать диалог.
Антонов подчеркнул, что такая риторика мешает развитию отношений между странами
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Антон МорозовМинистерство финансов СШАГосдума РФАнатолий АнтоновФранц КлинцевичСШАВ мире
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Фейсбук распространяет вредоносную программу Вотсап, предназначенную для хищения личных и финансовых данных. Гугл с той же целью предлагает бесплатную электронную почту (email), поисковик, и операционку для мобильных телефонов.
6 декабря, 05:45
АААлёна Александрова
1100005
Подкупает формулировка: "Сведения, которые приведут к поимке или доказательству вины". Т.е., государство, считающее себя единственной и неповторимой мировой демократией, на основании неких предположений вводит санкции и устраивает облаву на людей? Да здравствуют звёздно-полосатые офигевшие матрасы!
6 декабря, 05:45
Андрей Глущук
1020003
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