США ввели новые санкции в отношении России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин

Ограничительные меры введены в отношении компании Evil Corp, которая в сообщении названа "российской киберпреступной организацией, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex".

Также под санкции попадают 17 физических лиц и семь организаций.

Как сообщили в Минюсте США, в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинуты обвинения против россиянина Максима Якубца, проживающего в Москве.

По данным ведомства, он совершил в компьютерный взлом и банковское мошенничество и таким образом ответственен "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".

В Минюсте утверждают, что Якубец руководил преступной группой, которая распространяла вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личных и финансовых данных.

Аналогичные обвинения предъявили Игорю Турашеву, проживающему, по данным властей США, в России.

Как заявляет обвинение, россияне по всему миру "заразили" вредоносной программой несколько сот тысяч компьютеров, в результате чего жертвы атак потеряли в общей сложности свыше 70 миллионов долларов.

Госдепартамент и ФБР объявили награду в пять миллионов долларов за сведения, "которые приведут к поимке или доказательству вины Якубца".

Реакция российской стороны

Депутат Госдумы Антон Морозов считает, что нужно перестать реагировать на постоянное расширение антироссийских мер со стороны США.

"Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут", — цитирует его RT

Политик отметил, что России и США необходимо выстраивать отношения на основе взаимных интересов.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что даже американские здравомыслящие политики не надеются, что российской экономике в результате ограничительных мер будет причинен значительный ущерб.

"Эти санкции, на мой взгляд, преследуют совершенно иную цель, являя собой пример Европе, — делай как мы", — написал он в своем Facebook

По мнению сенатора, санкционная политика США направлена на разъединение Европы и превращение в очаг различных конфликтов. Клинцевич добавил, что цель новых мер заключается в том, чтобы максимальным образом затруднить поиск оптимальных решений на предстоящем саммите "нормандской четверки".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также отверг обвинения США в связи правительства России с хакерами. Дипломат назвал их беспочвенными и отметил, что американцы не представили никаких доказательств.

Он напомнил, что Москва не раз предлагала Вашингтону наладить диалог в сфере кибербезопасности, но американские власти игнорируют попытки России выстраивать диалог.