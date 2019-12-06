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Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма
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РИА Новости

Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма

02:09 06.12.2019
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© Фото : Public domainСторожевой корабль Черноморского флота "Беззаветный" таранит американский ракетный крейсер "Йорктаун" . 12 февраля 1988 года
Сторожевой корабль Черноморского флота Беззаветный таранит американский ракетный крейсер Йорктаун . 12 февраля 1988 года
© Фото : Public domain
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В 1988 году ракетный крейсер и эсминец ВМС США нарушили государственную границу СССР близ Крыма, в результате чего произошло столкновение с советскими сторожевыми кораблями, заявил контр-адмирал, кавалер ордена Красной звезды Владимир Богдашин в эксклюзивном интервью телеканалу "Звезда".
По его словам, в воды СССР вторглись ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон", на что сторожевики "Беззаветный" и СКР-6 незамедлительно отреагировали и совершили навал.
"Американцы входят через пять-семь минут в наши территориальные воды, мы находимся рядом — с левого борта у них. То есть мы находимся между Крымом и крейсером. Вода кипит, скорость 22 узла, американцы стоят, наблюдают. Мы в три раза меньше, чем американский крейсер", — пояснил Богдашин, который в те годы был капитаном второго ранга и командовал "Беззаветным".
Он добавил, что удар был "плавным", однако на такой скорости оборвался якорь и обогнул американский корабль в воздухе, нанеся ему повреждения.
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"Якорь оборвался, пролетел над их кораблем и упал в воду, распоров часть обшивок у них, и в носовой части у нас сделал небольшую дырку. Наш корабль, конечно, как мячик пошел к его корме. В тоже время потеряли в скорости. У нас на правом борту находились четыре боевых торпеды в торпедных аппаратах, а у него с левого борта находилось четыре ракеты "Гарпун". Наши торпедные аппараты начали сближаться с "Гарпуном", — отметил контр-адмирал.
Затем Богдашин принял решение увеличить ход сторожевика "до самого полного" и положить руль "вправо на борт", после чего корабль двинулся вперед.
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Владимир БогдашинВМФ СССРВоенно-морские силы СШАКрымРоссияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Честь и слава беззаветно служащим своей Родине.
6 декабря, 06:55
eldeckel
1800000
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