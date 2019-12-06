Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В 1988 году ракетный крейсер и эсминец . В 1988 году ракетный крейсер и эсминец ВМС США нарушили государственную границу СССР близ Крыма , в результате чего произошло столкновение с советскими сторожевыми кораблями, заявил контр-адмирал, кавалер ордена Красной звезды Владимир Богдашин в эксклюзивном интервью телеканалу " Звезда ".

По его словам, в воды СССР вторглись ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон", на что сторожевики "Беззаветный" и СКР-6 незамедлительно отреагировали и совершили навал.

"Американцы входят через пять-семь минут в наши территориальные воды, мы находимся рядом — с левого борта у них. То есть мы находимся между Крымом и крейсером. Вода кипит, скорость 22 узла, американцы стоят, наблюдают. Мы в три раза меньше, чем американский крейсер", — пояснил Богдашин, который в те годы был капитаном второго ранга и командовал "Беззаветным".

Он добавил, что удар был "плавным", однако на такой скорости оборвался якорь и обогнул американский корабль в воздухе, нанеся ему повреждения.

"Якорь оборвался, пролетел над их кораблем и упал в воду, распоров часть обшивок у них, и в носовой части у нас сделал небольшую дырку. Наш корабль, конечно, как мячик пошел к его корме. В тоже время потеряли в скорости. У нас на правом борту находились четыре боевых торпеды в торпедных аппаратах, а у него с левого борта находилось четыре ракеты "Гарпун". Наши торпедные аппараты начали сближаться с "Гарпуном", — отметил контр-адмирал.